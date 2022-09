"The trend is your friend“ – wie kann man Risiken managen?

Am Montag, den 26. September 2022 um 18:30 Uhr, erwartet Dich ein weiteres Webinar-Highlight mit Top-Trader Christoph Klar.

Bereits seit dem Jahr 2015 handelt Christoph Klar (SystematiCK) erfolgreich an der Börse. Ganz nach seinem Motto – „Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preis und seinem Trend zu folgen“ führt der hauptberuflich tätige Wirtschaftsingenieur seit 2017 sein wikifolio Trendfollowing Deutschland. Mit einem maximalen Drawdown von unter 12 Prozent überrascht es natürlich nicht, dass Christoph Klar einen Schwerpunkt auf Risikobegrenzung legt.

+89,4 % seit 08.01.2017

-2,8 % 1 Jahr

0,29× Risiko-Faktor

EUR 1.974.673,24 investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201820202022501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 11,9 Prozent

Du möchtest wissen, wie ihm diese eindrucksvolle Leistung gelingt? Dann sei am 26.09.22 um 18:30 Uhr dabei und höre zu, wie Christoph Klar über seinen ganz persönlichen Zugang zum Thema „Aktien“, seine sehr systematische und regelbasierte Handelsstrategie – und die zentrale Thematik „Risikomanagement“ spricht. Also zögere nicht und melde dich jetzt kostenlos zu diesem Webinar an:

