The Travelers Companies: Steigende Prämieneinnahmen beflügeln den Kurs!

Rückblick

The Travelers Companies ist eine weltweit tätige Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf die Sparten Sach- und Haftpflicht sowie Unfallversicherungen für Unternehmen jeder Größe. Die Firma auch Eigentums- und Unfallversicherungen für Privatpersonen an. Im Jänner sahen wir ein Gap-Up in Folge der starken Quartalszahlen.

The Travelers Companies-Aktie: Chart vom 02.02.2024, Kürzel: TRV Kurs: 214.82 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 215 USD wären als Kaufsignal zu werten.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unterhalb von 209 USD wären ein Warnsignal für stärker fallende Notierungen.

Meinung

Der Versicherer hat für das vierte Quartal deutliche Erfolge in der Schaden- und Unfallversicherung gemeldet. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg dabei auf 1,6 Mrd. US-Dollar. Diese positive Entwicklung haben wir bereits bei anderen Vertretern der Branche beobachten können. Eine zukünftig steigende Rentabilität wird durch die Prämienerhöhungen untermauert, welche auch die Kurse weiter antreiben sollte.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 49.02 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 375.02 Mio. USD

Meine Meinung zu The Tavelers Companies ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TRV

Quellennachweis: at.marketscreener.com; https://www.investing.com/news/stock-market-news/travelers-companies-q4-net-income-hits-162-billion-shares-rise-93CH-3278609

Veröffentlichungsdatum: 05.02.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von