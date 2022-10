The NAGA Group AG: Fokus richtet sich stärker auf Profitabilität

Die schwache Entwicklung der Kapitalmärkte und der damit einhergehende Druck auf Broker- und FinTech-Aktien hatte die Aktie von NAGA im Jahresverlauf 2022 bereits unter Druck gesetzt. Mit der Meldung über die notwendige Korrektur der Zahlen und mit der zurückgezogenen Prognose für 2022 hat sich die Abwärtsdynamik dann temporär nochmals beschleunigt.

Die Daten zu den Handelsresultaten von NAGA in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres deuten indes an, dass das Kerngeschäft durchaus intakt ist. Das Management arbeitet an einer Verbesserung der Marketingeffizienz und an der weiteren Internationalisierung mit dem Ziel, künftig Wachstum und Profitabilität besser auszubalancieren, um relativ schnell positive Cashflows zu erwirtschaften. Im September ist dies mit einem operativen Cashflow-Überschuss von 1 Mio. Euro – dem besten Monatsresultat der Firmengeschichte – bereits gelungen.

Noch bleibt aus unserer Sicht abzuwarten, mit welchem Tempo es nun vorangeht, falls die schwierigen Rahmenbedingungen anhalten, und wann der Breakeven auf Cashflow-Basis gelingt.

Wir haben beim Wachstum erst einmal vorsichtiger kalkuliert, als das Management (das für die nahe Zukunft Raten von 40 Prozent p.a. anstrebt), erwarten aber den EBITDA-Breakeven bereits für 2023. Langfristig trauen wir dem Unternehmen durchaus die Erwirtschaftung hoher Margen zu, auch wenn das zugrunde liegende Entwicklungsszenario aktuell noch recht spekulativ ist. Daraus leiten wir das aktualisierte Kursziel von 3,40 Euro ab, das weit über dem stark gesunkenen Kursniveau liegt.

Für den Moment bleibt zunächst einmal abzuwarten, wie schnell deutliche Fortschritte im aktuellen Umfeld erreichbar sind. Unser Urteil lautet vorerst „Hold“, bis sich andeutet, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele erfüllen und dies auch mit positiven Cashflows kombinieren kann.





