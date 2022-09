The Grounds AG: Gute Zahlen und vielversprechende Ankäufe

The Grounds ist im ersten Halbjahr wie angekündigt deutlich gewachsen. Während der Umsatz um 334 Prozent auf 21,4 Mio. Euro gesteigert wurde, konnte das EBIT um 78 Prozent auf 2,9 Mio. Euro verbessert werden. Nach Zinsen und Steuern wurde damit in den ersten sechs Monaten ein Überschuss von 1,4 Mio. Euro erwirtschaftet, ein Vielfaches des letztjährigen Wertes. Ebenso sehr stark ausgefallen ist der Free-Cashflow mit einem Überschuss von 10,8 Mio. Euro.

Die Kehrseite des positiven Cashflows ist, dass das Wachstum des Immobilienvermögens im ersten Halbjahr nicht fortgesetzt wurde, stattdessen hat das Vorratsvermögen deutlich abgenommen, während das Bestandsportfolio nur leicht ausgebaut werden konnte. Im Hinblick auf das Letztere konnte The Grounds aber inzwischen einen weiteren Zukauf vermelden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen in den Sommermonaten drei Wohnungsneubauprojekte gesichert, die für die nächsten Jahre ein sehr hohes Umsatzpotenzial bieten. Allein das Projekt Highfly in Blankenfelde Mahlow, in dessen Rahmen 186 Reihenhäuser errichtet werden sollen und an dem The Grounds eine Beteiligung von 51 Prozent erworben hat, wird ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreichen.

Damit setzt das Unternehmen die erfolgreiche Entwicklung fort. Die Rahmenbedingungen sind aktuell zwar herausfordernd, doch noch zeigt sich das Management sowohl bezüglich der Zinsentwicklung als auch im Hinblick auf die Nachfrage und die Baukosten entspannt. Hierbei sieht das Unternehmen vor allem die Konzentration auf das Berliner Umland als einen wichtigen Erfolgsgaranten.

Auch wir sehen keinen Grund, unser grundsätzliches Schätzszenario zu ändern. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen, die jüngsten Meldungen und die veränderte gesamtwirtschaftliche Lage (insb. die steigenden Zinsen) haben wir zwar die Schätzungen an mehreren Stellen modifiziert, doch sehen wir das Unternehmen weiterhin aussichtsreich positioniert und moderat bewertet.

Auf dieser Basis bekräftigen wir unser Urteil „Buy“ mit dem neuen Kursziel von 3,10 Euro.

Quelle: SMC-Research



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.