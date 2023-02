The Estée Lauder Companies Inc.: Erwartungen übertroffen, aber Ausblick gesenkt!

Charttechnisch interessantes Setup beim globalen Kosmetikunternehmen Nr. 2.! Rücksetzer nach den Quartalszahlen. Technischer Bounce bei The Estée Lauder Companies Inc. (EL)?

Symbol: EL ISIN: US5184391044

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Kosmetikunternehmens notiert derzeit ungefähr au dem gleichen Niveau wie vor 6 Monaten. Nach den Quartalszahlen am 2. Februar sahen wir einen Rücksetzer, der den 20er-EMA zweimal testete, aber mit den Schlusskursen über der grünen Linie lag. Für die kommenden Tage könnte ein kräftiger technischer Bounce Richtung Norden anstehen.

Chart vom 03.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 269.54 USD

Meine Expertenmeinung zu EL

Meinung: The Estée Lauder Companies Inc. aus New York ist die globale Nummer 2 unter den Kosmetikherstellern hinter L’Oreal aus Frankreich. Die Quartalsmeldung vom Donnerstag lag zwar deutlich über den Erwartungen der Analysten, jedoch war ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen und der Ausblick wurde gesenkt, da das China-Geschäft noch nicht wieder rundläuft. Zudem belasten Inflationsdruck und Rezessionssorgen die Kauflaune. Im Jahresvergleich liegt der Gewinn pro Aktie aber deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup mit dem Trigger, dem Stopp Loss etwas unter der letzten Tageskerze und dem Pivot-Hoch als Kursziel ist vorwiegend charttechnisch motiviert. Bis zu den nächsten Quartalszahleen sind noch drei Monate Zeit, so dass auch ein länger Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in EL.

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von