Texas Instruments: Viel Arbeit bis zum Kaufsignal

Während mit der KI verbundene Chiphersteller an den Handelsplätzen frische Rekorde feiern, hat der US-Chiphersteller Texas Instruments Schwierigkeiten, an den technologischen Boom anzuschließen. Ein Blick auf den Chart von Texas Instruments zeigt die Aktie seit 2022 in einer Seitwärtsphase und damit Warteschleife.

Obwohl Texas Instruments lediglich 25 Prozent von seinen Rekordständen aus 2021 entfernt notiert, verpasste die Aktie den Anschluss an den durch die KI hervorgerufenen Boom unter Chipherstellern und tendiert sogar in einem mittelfristigen Abwärtstrend gen Süden. Vor allem die Schwäche im Industriegeschäft und speziell im Automotive-Bereich macht dem Techkonzern zu schaffen. Im vierten Quartal gingen die Erlöse um rund 13 Prozent auf 4,08 (VJ 4,67) Mrd. US-Dollar zurück, womit der Marktkonsens von 4,12 Mrd. Dollar klar verfehlt wurde. Noch kräftiger war der Rückgang beim operativen Ergebnis, welches um 30 Prozent auf 1,53 (VJ 2,18) Mrd. US-Dollar eingebrochen ist. Pro Anteilsschein wurden damit 1,49 (VJ 2,13) US-Dollar verdient, was aber immerhin noch ein Stück weit über den Analystenschätzungen von 1,47 Dollar lag.

Durchwachsener Ausblick

Noch kann sich die Aktie von Texas Instruments auf einem vergleichsweise hohen Niveau halten, allerdings bleiben einige Zweifel an einer sichtlichen Verbesserung des Geschäftsumfeldes in 2024. Unter Umständen könnte dies eine neuerliche Verkaufswelle auslösen, die sich bereits unter 159,00 US-Dollar in Richtung 140,00 US-Dollar manifestieren könnte und dadurch einen Test eines langfristigen Aufwärtstrends bestehend seit mindestens 2015 zur Folge hätte. An dieser Stelle wird eine erneute Auswertung vonnöten sein. Gelingt es dagegen auf der Oberseite den Widerstandsbereich um 185,80 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde der besagte Abwärtstrend beendet werden und infolgedessen Aufwärtspotenzial an die Rekordstände von 202,26 US-Dollar freigeben.

Texas Instruments Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

166,91 // 169,93 // 172,31 // 174,00 // 176,65 // 180,40 US-Dollar

Unterstützungen:

160,29 // 157,03 // 151,27 // 147,19 // 143,08 // 139,48 US-Dollar



Fazit:

Verliert Texas Instruments den Anschluss und fällt unter 159,00 US-Dollar zurück, würde die Wahrscheinlichkeit auf einen anschließenden Rückfall auf 140,00 US-Dollar merklich ansteigen und sich für ein Short-Investment qualifizieren. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 9,0ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN KH81NC zum Einsatz kommen. Ein um 167,50 US-Dollar angesetzter Stopp-Kurs würde insgesamt ein CRV von 3,7 zu 1 bereithalten, was ein Investment an dieser Stelle sehr attraktiv macht. Orientierungshalber ergibt sich im vorgestellten Schein ein Zielniveau von 3,66 Euro, eine Verlustbegrenzung leitet sich um 1,12 Euro ab.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KH81NC

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,62 - 1,66 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

178,5944 US-Dollar

Basiswert:

Texas Instruments Inc.

KO-Schwelle:

178,5944 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

162,05 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,66 Euro

Hebel:

9,0

Kurschance:

+ 110 Prozent

Börse Frankfurt



