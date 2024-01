Teutrine warnt vor Mehrheitsbelastungen bei Pflegebeiträgen

Durch den demografischen Wandel entsteht bei der Pflege in den kommenden Jahren eine große Finanzierungslücke. SPD und Grüne fordern, diese durch neue Arbeitgeberbeiträge zu schließen. In der “BILD” und bei “Tagesschau.de” erteilt der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine solchen Plänen eine Absage und warnt davor, in der aktuellen Situation die Arbeitgeber oder die Beitragszahler einseitig mehr zu belasten: “Eine solche Steigerung der Lohnnebenkosten landet am Ende zwangsläufig bei den Verbrauchern oder den Arbeitgebern. Das zu ignorieren, wäre gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation unseres Landes unverantwortlich.”



Teutrine fordert, dass das Problem nachhaltig, durch echte Strukturreformen gelöst wird: „Die Gefahr von immer weiter steigenden Pflegebeiträgen und weiter explodierenden Eigenanteilen ist real, wenn nicht die richtigen Weichen gestellt werden. Wir wollen die private Vorsorge stärken; beispielsweise über die bessere Absetzbarkeit von Pflegebeiträgen und eine steuerlichen Gleichstellung der Betriebspflege zur Betriebsrente”. Er erwarte hierzu entsprechende konkrete Konzepte aus dem Bundesgesundheitsministerium.