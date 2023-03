Teutrine fordert mehr Offenheit für Künstliche Intelligenz

Auf einer Podiumsdiskussion des Technologienetzwerkes “it’s owl” zum Thema künstliche Intelligenz forderte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine eine optimistischere Debatte rund um künstliche Intelligenz. “Politik braucht wieder mehr Freude am Erfinden als am Regulieren und Verbieten. Die vielen traditionsreichen Unternehmen in unserem Land haben schon viele Umbrüche gemeistert - so werden sie auch von KI profitieren. Wir müssen sie nur machen lassen.”, so Teutrine. Damit spielt er auf den regulatorischen Rahmen an, den viele Politikerinnen und Politiker gerne möglichst eng fassen würden.

“Angst ist auch in der Politik kein guter Ratgeber. Künstliche Intelligenz bietet unglaublich viele Chancen, gerade im Bereich des Fachkräftemangels oder des Klimawandels. Statt neuer Regeln und Verbote müssen wir den Unternehmen mehr finanzielle und regulatorische Freiheiten geben, damit sie international wettbewerbsfähiger sind.” schlägt Teutrine vor. Der Abgeordnete ist sich sicher: “KI wird ein Gewinn für unsere Arbeitswelt sein. Unser Ziel muss KI made in Germany sein!”.