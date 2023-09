Teutrine fordert massives Entlastungspaket für kleine und mittlere Einkommen

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine hat gegenüber der „BILD” angekündigt, dass die Liberalen in der Koalition keine weiteren großen Sozialprojekte unterstützen werden. Stattdessen sei die Ampel gut beraten diejenigen, die fleißig sind, jeden Tag aufstehen und arbeiten, in den Blick zu nehmen, sagt der Sozialpolitiker, der den Lohnabstand gefährdet sieht. „Immer höhere Sozialleistungen gefährden den Lohnabstand, die Leistungsgerechtigkeit und Erwerbsanreize. Deswegen braucht es immer in gleichen Maßen Entlastungen für den arbeitenden Steuerzahler, wenn Sozialleistungen steigen, weil sie an die Inflation gekoppelt sind”, mahnt Teutrine zur Bürgergeld-Erhöhung.

„Konkret brauchen wir eine Erhöhung der Steuerfreibeträge, einen inflationssicheren 'Steuertarif auf Rädern', einen jährlichen statt zweijährigen Abbau der kalten Progression, eine Anhebung der Minijobgrenze und Strukturreformen, um die Erhöhungsspirale bei den Sozialabgaben zu beenden”, fordert der Abgeordnete. Abschließend appelliert er an die Koalitionspartner: „Nichts ist sozialer als ein gutes Arbeitseinkommen. Das Erwirtschaften muss deshalb wieder an erster Stelle stehen.”