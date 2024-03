In der Debatte anhaltend schlechter Wachstumsprognosen fordert der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine ein Entfesselungspaket für die deutsche Wirtschaft. „Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit muss jetzt im Fokus aller politischer Maßnahmen stehen. Die Probleme durch unser Steuersystem, unseren Arbeitsmarkt und einen völlig überzogenen Bürokratismus haben sich über Jahrzehnte aufgestaut. Christian Lindner hat recht, wenn er sagt, dass die soziale Marktwirtschaft das beste Mittel gegen diese Herausforderungen ist. Konkret bedeutet das: Bürokratieabbau, nicht nur in Sonntagsreden, Steuersenkungen und das Fokussieren des Staates auf seine Kernaufgaben, nämlich Bildung, Digitalisierung und Wachstumspolitik”, sagt Teutrine.



Eine klare Absage erteilt der Vorsitzende der Jungen Gruppe der FDP einer Aufweichung der Schuldenbremse: „Das solide Haushalten im Jetzt erspart nicht nur den kommenden Generationen Schuldenberge – es gibt uns auch finanzpolitische Spielräume für künftige Krisen. Mit der FDP gibt es keinen Weg an der Schuldenbremse vorbei – erst recht nicht für irgendwelche Subventionsorgien.”