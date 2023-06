Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine zeigt sich irritiert über den Protest-Brief der grünen Basis über die Migrationspolitik der Ampel. In dem Schreiben forderten die Parteimitglieder einen Kurswechsel bei den Verhandlungen um die EU-Asylreform. Teutrine kritisiert das angesichts der aktuellen Situation scharf: “Das Dublin-Abkommen zur fairen Verteilung der Asylsuchenden wird von anderen Staaten ohne Konsequenzen ignoriert. In Deutschland sind viele Kommunen heillos überlastet, das kratzt am Verständnis der Bevölkerung. Es besteht die seit langem einmalige Chance, eine neue Lösung in der Asylpolitik zu finden. Wer sich in dieser dramatischen Lage Reformen verschließt, hat den Kontakt zu denen, die das System tragen - also Kommunen und Erwerbsgesellschaft - verloren.”



Teutrine fordert mehr reguläre Migration bei klarer Begrenzung der irregulären Migration. Für ihn geht das eine nicht ohne das andere: “Wir werden mehr Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Denen, die fleißig sein wollen, müssen wir es endlich leichter machen. Aktuell machen wir es aber denen, die keine Aufenthaltsperspektive haben und versuchen irregulär einzuwandern, viel zu leicht. Es gibt gerade die Chance, eine andere Politik auf EU-Ebene zu fixieren. Das darf auf keinen Fall von einem weltfremden Teil der grünen Basis blockiert werden.”