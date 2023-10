Die FDP setzte nach langen Debatten durch, dass die Kindergrundsicherung nicht an Sozialleistungsbezieher nach Asylbewerberleistungsgesetz ausgezahlt wird. Der Sozialpolitiker Jens Teutrine hält eine Erhöhung der Zahlungen angesichts der Überlastung durch die hohen Flüchtlingszahlen für falsch. „Bereits jetzt hat Deutschland im europäischen Vergleich mit die höchsten Sozialleistungen für Asylbewerber. Immer höhere Sozialleistungen sind in der migrationspolitischen Realität falsch und setzen auch weitere Fehlanreize. Stattdessen braucht es mehr Sach- statt Geldleistungen“, zitiert das “Handelsblatt” Teutrine.

Es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung, um die Migrationspolitik, die seit 2015 stattfindet, zu steuern und zu ordnen, so Teutrine: “Wir brauchen zwar mehr reguläre Migration in den Arbeitsmarkt, aber müssen auch viel konsequenter gegen irreguläre Migration vorgehen. Der aktuelle Kurs ist da der falsche Weg. Dass Moldau und Georgien, aus den bisher zehn Prozent der Asylanträge kamen, als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, ist gut - weitere und deutlichere Schritte müssen aber folgen.”, so Teutrine.