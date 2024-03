Anfang der Woche wurde die Stromversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide sabotiert. Das Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe legt einen politisch motivierten Anschlag nahe. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine verurteilt die Tat unmissverständlich: “Die Sabotage von kritischer Infrastruktur muss harte Konsequenzen unseres Rechtsstaates zu Folge haben. Die Tat zeigt, dass es einem Teil der Klimabewegung nicht um die Transformation, sondern um den Systemumsturz geht. Dass mann sich ausgerechnet den Vorreiter in der E-Mobilität als Anschlagsziel aussucht, ist an Absurdität kaum zu überbieten.”



“Für mich ist klar, dass Erfindergeist und die Marktwirtschaft immer stärker sein werden, als irgendwelche linksextremen Spinner. Dass sie sich mit Ihrer Tat meilenweit vom demokratischen Diskurs entfernt haben zeigt, dass es ihnen nicht um die Sache geht.”, stellt Teutrine abschließend fest.