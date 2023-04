Teutrine zu “Klimaklebern”: Klimaschutz wird nur mit und nicht gegen die Menschen erfolgreich sein

Vergangene Woche haben Aktivisten der “Letzen Generation” mit zahlreichen Straßenblockaden die Hauptstadt blockiert. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine zeigte wenig Verständnis für die Blockaden: “In einer Demokratie müssen Mehrheiten, auch für Klimaschutz, im Diskurs erstritten werden. Das ist das Fundament unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung - die aushebeln zu wollen, um eigene Interessen durchzusetzen, ist brandgefährlich.”

Im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin kritisierte der Abgeordnete auch den grünen Wirtschaftsminister Habeck: “Robert Habeck ist zwar ein bisschen näher an der Realität; mehr als ein 9€ Ticket oder ein Tempolimit fällt den selbsternannten Klimaaktivisten ja gar nicht ein. Er ist an der ein oder anderen Stelle kreativer - an guten Ideen, aber auch in der Verbotspolitik.” Genau die braucht es nicht, wenn es nach Teutrine geht: “Es ist nicht Aufgabe des Staates, bis ins letzte Detail das Leben der Bürger regeln zu wollen. Beim Thema Heizung sieht man, wie ideologisch das Vorgehen ist. Mehr Klimaschutz funktioniert nicht gegen die Bevölkerung, sondern durch Innovationen, praxistaugliche Planbarkeit, marktwirtschaftliche Effizienz.”