Das IfO-Institut bemängelt, dass die verschiedenen Sozialleistungen von der Grundsicherung für Arbeitssuchende, dem Kinderzuschlag und dem Wohngeld seit Jahrzehnten so schlecht aufeinander abgestimmt seien. Das führe nicht selten dazu, dass zusätzliche Arbeitsleistung sich nicht lohnt oder im Extremfall sogar zu weniger Nettoeinkommen führt. Der Sozialpolitiker Jens Teutrine warnt davor, dass die aktuelle Situation leistungsfeindlich sei. “Arbeit und Leistung müssen sich spürbar immer mehr lohnen”, fordert der Abgeordnete im ‘Handelsblatt’.

“Wir müssen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen stärken, indem wir dafür sorgen, dass den Beschäftigten mehr Netto vom Brutto bleibt”, sagt Teutrine. “Unser Steuersystem und unser Sozialstaat müssen Arbeitsanreize schaffen. Deshalb ist es dringend an der Zeit, gerade kleine und mittlere Einkommen spürbar bei Steuern und Sozialabgaben zu entlasten. Konstellationen, in denen durch die Kombination verschiedener Sozialleistungen der Einkommensunterschied am Ende nicht spürbar ist, sind nicht im Sinne des Sozialstaates und müssen verhindert werden”, fordert der Abgeordnete abschließend.