Nachdem die EU-Pattformrichtlinie aufgrund der von der FDP erwirkten deutschen Enthaltung zunächst im Rat gescheitert ist, ist es der Kommission nun doch gelungen, eine Mehrheit ohne Deutschland herbeizuführen. Für den FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine ist die Richtlinie ein Schlag ins Gesicht aller Selbstständigen: „Die EU-Plattformrichtlinie stellt jeden Selbstständigen unter den Generalverdacht der Scheinselbstständigkeit. Gerade in Zeiten, in denen immer weniger Menschen sich trauen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, ist das ein fatales Signal.“



Es sei bedenklich, dass die von der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen angeführte Kommission das Lebens- und Arbeitsmodell vieler Selbstständiger nicht akzeptieren wolle: „In der aktuellen Arbeitsmarktsituation, in der sich Beschäftigte in fast allen Bereichen ihren Arbeitgeber aussuchen können, so zu tun, als würden Selbstständige grundsätzlich gegen ihren Willen selbstständig sein, ist an Paternalismus kaum zu überbieten. Von der Leyen hat es damit wieder einmal geschafft, den Bürokratiedschungel aufzuforsten.“