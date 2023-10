Der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine hat den Bundesarbeitsminister dazu aufgefordert, endlich dafür zu sorgen, dass Geflüchtete schneller in Arbeit kommen. Gegenüber dem RND kritisierte Teutrine, dass bis zur Integration in den Arbeitsmarkt zu viel Zeit verginge. „Die beste und nachhaltigste Integration ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb brauchen wir einen Fokus auf Berufseinstieg statt auf Spracherwerb. Die Gesetzeslage sieht auch eine Vermittlung in Arbeitsplätze mit geringeren Qualifikationsanforderungen vor - das müssen die Jobcenter konsequent anwenden.“

Darüber hinaus betonte der Abgeordnete, dass von der Sozialpolitik keine Anreize ausgehen dürften, sich nicht um Erwerbsarbeit, Integration und Sprachkenntnisse zu bemühen: „Deswegen sind die Erhöhungen der Sozialleistungen – vom Bürgergeld über die Kindergrundsicherung bis zum Asylbewerberleistungsgesetz – auf die verfassungsrechtlich notwendige Inflationsanpassung zu beschränken“