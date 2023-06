Tesla und Biontech sollten Warnung genug sein

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ob Bitcoin, Tesla oder künstliche Intelligenz – wenn ein Hype stammtischtauglich wird, kann es für Börsianer teuer werden. Aus der Vergangenheit lassen sich Lehren ziehen.

Am Neuen Markt genügte es zwei funktionsfähige Computer und ein paar Telefone zu haben plus ein blumiges Geschäftsmodell, um eine Multimillionenbewertung zu erreichen. Ältere Anleger werden sich an Aktien wie Fortunecity erinnern. 2023 lautet der heiße Scheiss KI. Die Welt hat sich weiter gedreht und das Thema ist weitaus ernster zu nehmen als mancher Exzess zur Internet-Blase. Dennoch könnte vor allem Nvidia ein Stück zu weit gelaufen sein, denn Umsatzmultiplikatoren im hohen zweistelligen Bereich sind nicht die Bewertung, die gutgehen kann. Beispiele finden sich dabei durchaus.

Biontech knabberte an einhundert Milliarden

Es ist keine zwei Jahre her, da war der Mainzer Biotech-Konzern Biontech an der Börse fast 100 Milliarden Euro wert. Was hatte Firmenchef Ugur Shahin den Anlegern nicht alles versprochen. Sein Impfstoff sollte vor Ansteckung schützen, die Pandemie besiegen und darüber hinaus stellte Biontech irrsinnige Absatzmengen in Aussicht. Auch und vor allem Krebsmedikamente habe man in der Pipeline, so kolportierte man. Das alles brachte Biontech im August 2021 einen Kurs von 371 Euro. Anleger liebten das Unternehmen. Mittlerweile sind die Versprechen verpufft und beim Kurs noch 96 Euro übrig. Biontech bleibt dabei auf die letzten zehn Jahre ein sehr erfolgreiches Börseninvestment. Wer auf dem Top des Hype zugriff sitzt aber auf sehr hohen Buchverlusten.

Tesla und immer wieder Elon Musk

Ein anderes Beispiel ist Tesla. Elon Musk heizte den Hype um sein Unternehmen mit Versprechungen immer weiter an bis Tesla die Billionenbewertung locker knackte im November 2021. Danach begann nach und nach die Wahrheitsfindung. Tesla stellte sich dem Wettbewerb, muss mittlerweile deutliche Rabatte einräumen und der Konzernchef verzettelte sich bei Twitter. Als Resultat stürzte der Tesla-Aktienkurs von 374 Euro bis auf 100 Euro Ende Dezember 2022. Und nun kommt als Nvidia.

Natürlich, die jüngsten Quartalszahlen und Prognosen waren hervorragend. „Allerdings kaufen Anleger im Bereich KI gerade alles was bei drei nicht auf dem Baum ist“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die Aktien von Pure Storage legten binnen vier Wochen 50 Prozent zu – man bietet Datenspeicherlösungen an. „C3 Ai schafften sogar 140 Prozent binnen nur vier Wochen ehe man in wenigen Tagen 30 Prozent abschmierte“, so Molnar.

Die beiden genannten Firmen fallen eher in die Kategorie mittelgroßer Firmen. „Wenn aber ein Konzern seinen Marktwert innerhalb weniger Wochen von 400 Milliarden US-Dollar nahe an die Billion katapultiert, dann muss auch bei institutionellen Anlegern einiges passiert sein“, so findet Molnar. Oder es wurde ein riesengroßer Hype entfacht, der einer Korrektur bedarf. Erahnen kann man dies daran, dass Nvidia-Aktien zuletzt von starken in schwache Hände wechselten. Große Blöcke an Aktienpositionen wurden verkauft und von sehr vielen kleinen Einzelkäufern aufgenommen – ein Klassiker der Privatanlegertrades.

„Dennoch lautet die Formel für Kursgewinne 2023 unbestritten KI“, findet Dennis Austinat vom Asset-Manager Trive. Die Marktbreite bei US-Aktien gibt allerdings zu denken. Der Russell 2000, ein sehr breiter Aktienindex, liegt weiterhin im Bärenmarkt. Die sogenannte Marktbreite sieht desaströs aus. „Im Grund ist das Jahr 2023 eine Story von Nvidia, Meta, Netflix, Alphabet, C3 und ein paar weiteren Aktien. Das war es auch schon“, so Analyst Molnar.

Kommt die große Korrektur?

Nach der schwachen Wertentwicklung von Technologieaktien im vergangenen Jahr wurde die Kurserholung lange als Bärenmarktrally gesehen, die schnell wieder in eine neue Korrektur übergehen würde. Noch zum Ende des ersten Quartals, als die Indizes bereits kräftig im Plus notierten, zeigte eine Umfrage unter weltweiten Fondsmanagern den größten Pessimismus seit 20 Jahren. Das Problem an der Sache ist, dass „die Indizes wesentlich von den ganz großen Tech-Aktien bestimmt sind“, wie Trive-Experte Austinat erläutert. Bei gleicher Gewichtung aller Aktien im S&P 500 bliebe nämlich 2023 keinerlei Rendite übrig. Auch dies unterstreicht eine sehr schlechte Marktbreite. Offenbar nehmen viele Firmen dann doch eine mögliche Rezession vorweg.

Short-Coverage Teil der Erklärung

Viele Profis wurden mit ihrer geringen Aktienquote auf dem falschen Fuß erwischt und der hohe Performancerückstand zwingt die Akteure in den Markt. Größere Korrekturen bleiben daher aus, die Kurse steigen weiter und bringen die Profis noch stärker unter Druck, um ihre schwächere Rendite auszugleichen. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf setzt ein, der Indizes wie den DAX zuletzt auf neue Hochs führte.

Zehn Aktien sorgen für Gewinne

Trotzdem und gerade deshalb ist beim DAX wie auch an der Wall Street Vorsicht angebracht. Ein wesentlicher Grund für die Stärke des Tech-Sektors waren die eingepreisten Zinssenkungserwartungen. Inzwischen zeigt sich, dass Hoffnungen auf eine geldpolitische Wende sowohl in den USA wie auch in Europa nicht angebracht sind. Der seit Jahresbeginn unverändert notierende Dow Jones ist daher auch als Warnsignal zu sehen, dass es der breiten US-Konjunktur schlechter geht als die großen Tech-Giganten vermuten lassen. Große US-Investmentbanken warnten zuletzt, dass die Rezession sogar normal statt nur mild ausfallen könnte. Dann wären die aktuellen Bewertungen keinesfalls zu rechtfertigen.