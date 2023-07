Tesla sucht nach Rücksetzer seinen Weg

Der E-Autohersteller Tesla präsentierte vergangene Woche Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Dabei fuhr der US-Konzern neue Rekorde beim Absatz und Umsatz ein. Unter dem Strich blieb auch ein Gewinnplus von rund 20 Prozent. Allerdings sorgten die teils drastischen Preisnachlässe für kräftigen Margenrückgang. Zudem stiegen die Kosten für Forschung und Entwicklung deutlich an. Tesla-Chef Elon Musk erklärte bei der Vorlage der Zahlen, dass weitere Rabatte nicht ausgeschlossen sind. Inzwischen sind die ersten Cybertrucks vom Band gefahren und am geplanten Robotaxi wird weiter getüftelt.

So mancher Kritiker monierte allerdings, dass im Juli den fünften Monat in Folge weniger Fahrzeuge ausgeliefert als produziert wurden. Dies birgt das Risiko eines möglichen Lageraufbaus und damit verbunden sinkender Margen. Darüberhinaus bauen die etablierten Autobauer ihre E-Fahrzeugflotten stetig weiter aus. Der Konkurrenzdruck dürfte somit wachsen. Dennoch hält Tesla-Chef Elon Musk zunächst am Ziel fest, im Gesamtjahr 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 276,90/299,30/312,70/355,30/390,00 USD

Unterstützungsmarke: 199,70/208,70/226,00/243,30 USD

Die Tesla-Aktie schraubte sich vergangene Woche kurzzeitig auf knapp 300 USD nach oben. Dann legte das Papier jedoch den Rückwärtsgang ein und sank zeitweise auf 255 USD. Seither versuchen die Bullen das Steuer wieder zu übernehmen. Allerdings fehlt ihnen aktuell noch die Kraft. Bei 276,90 USD findet die Aktie einen Widerstand. Gelingt der Sprung über diese Marke könnte die 300 USD-Marke wieder angesteuert werden. Anleger sollten jedoch stets den Blick auf die Unterstützung bei 243,30 USD im Auge behalten. Kippt die Tesla-Aktie unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis zur Kreuzunterstützung bei 208,70 USD.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla

HC7A0P

3,66

223,459357

223,459357

6,5

Open End

Tesla

HC7UJD

1,24

250,635532

250,635532

19,3

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla

HC7KAJ

5,58

324,375799

324,375799

-4,3

Open End

Tesla

HC7A1W

3,51

301,437722

301,437722

-6,8

Open End



Turbo Bull Open End auf Tesla für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End auf Tesla für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie von Tesla finden Sie unter www.onemarkets.de





