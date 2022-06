Tesla: Mit sportlichen Zielen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Short: 89 Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 15.06.2022, 08:30 Uhr

Die ökonomischen Wolken am Horizont verfinstern sich und das Wachstum bei den sogenannten Wachstumswerten wird von den Marktteilnehmern immer weiter in Zweifel gezogen. Dies erscheint gerechtfertigt, nachdem ein Teil der Marktteilnehmer eine Stagflation erwartet. In so einem Szenario wird die Wirtschaft von hohen Energiepreisen erdrückt und das verfügbare Einkommen für Investitionsgüter schrumpft.

Die Position am Aktienmarkt ist für Tesla aktuell besonders schwierig. Zwar hat Tesla im ersten Quartal 2022 rekordverdächtige Zahlen geliefert, mit seinem erwarteten KGV 2022 von aktuell 63,59 ist das Unternehmen aber dazu verdammt, das Wachstum über viele Jahre aufrecht zu halten. Es wird also der sogenannte Best Case erwartet, wo das Management verspricht, jährlich um 50 Prozent zu wachsen. Bis in das Jahr 2024 ist auf Basis 2022 ein Gewinnwachstum pro Aktie von rund 70 Prozent eingepreist. Aktuell wird Tesla von den Marktteilnehmer mehr als Technologieunternehmen gesehen, denn als Autokonzern. Ein Grund ist der sogenannte Autopilot, wo Elon Musk auf Lidar-Sensoren verzichtet und die KI nur auf Bilder von normalen Kameras zurückgreift. Aktuell spielen die Käufer eines Teslas in dieser Causa die Versuchskaninchen.

Zum Chart

Vom All Time High am 4 November 2021 in Höhe von 1243,49 US-Dollar notiert der aktuelle Kurs bei 660,81 US-Dollar um satte 47 Prozent tiefer. Dieser Rückgang ist in drei Phasen von statten gegangen, wo die Notierung in Form von Bärenmarktrallys zwei mal das All Time High fast wieder erreicht hat. Die dritte Phase war aber tiefer und die Erholungsrally nur sehr schwach ausgeprägt. Die Marktteilnehmer gehen hauptsächlich aufgrund der Erwartung einer Stagflation in den weltweit wichtigsten Volkswirtschaften nicht mehr davon aus, dass die hohen KGVs zu rechtfertigen sind. Die von den Wachstumsunternehmen versprochenen Gewinnsteigerungen in der fernen Zukunft werden tendenziell in Zweifel gezogen. Weiters ist nicht zu erwarten, dass die Konkurrenten im Automobilsektor Tesla das Feld kampflos überlassen. Auch das exponentielle Wachstum wird bei einer beginnenden Marktsättigung begrenzt. Kurzfristig könnte der Kursrückgang noch bis zum Level bei 551,27 US-Dollar fortschreiten, bis der Wert als überverkauft erscheint.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 757,04 // 886,16 US-Dollar Unterstützungen: 611,25 // 551,27 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short auf Tesla (WKN VV272P) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 5,28 profitieren. Das Ziel sei bei 551,27 US-Dollar angenommen (2,23 Euro beim Turbo Short). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 18 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 752,04 US-Dollar platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,30 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV272P

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 780,74 US-Dollar

Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 780,74 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 661,88 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,23 Euro Hebel: 5,28

Kurschance: + 89 Prozent Quelle: Vontobel

