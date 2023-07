Tesla gibt nach starken Absatzzahlen Gas

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Montag meldete der E-Autohersteller Tesla Absatzzahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach fuhren 480.000 Fahrzeuge vom Band und über 466.000 Teslas wurden an die Kunden ausgeliefert. Dies war mehr als von Experten im Vorfeld erwartet wurde. Besonders positiv fielen dabei die Absatzzahlen aus China auf. Die jüngsten, teils drastischen, Preissenkungen haben sich ausgezahlt. Der Aktienkurs reagierte mit einem Sprung über das Junihoch. So mancher Kritiker monierte allerdings, dass den fünften Monat in Folge weniger Fahrzeuge ausgeliefert als produziert wurden. Dies birgt das Risiko eines möglichen Lageraufbaus und damit verbunden sinkender Margen. Darüberhinaus bauen die etablierten Autobauer ihre E-Fahrzeugflotten stetig weiter aus. Der Konkurrenzdruck dürfte somit wachsen. Dennoch hält Tesla-Chef Elon Musk zunächst am Ziel fest, im Gesamtjahr 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 276,90/312,70/354,00 USD

Unterstützungsmarke: 199,70/229,20/240,70 USD

Die Tesla-Aktie bildet seit Anfang des Jahres einen Aufwärtstrend und bei rund 278,90 US.Dollar ein Hoch gebildet. Aktuell unternimmt das Papier den zweiten Anlauf innerhalb weniger Wochen, dieses Hoch zu überwinden. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Hoch vom August/September 2022 von 312,70 USD und im weiteren Verlauf bis zum Kreuzwiderstand (Oberkante des Aufwärtstrendkanal/161,8% Retracementlinie) bei 354 USD.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla

HC7A0P

5,49

222,281113

222,281113

4,8

Open End

Tesla

HC7UJD

3,03

249,314002

249,314002

8,5

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla

HC7KAJ

4,24

324,148708

324,148708

-6,7

Open End

Tesla

HC7A1W

1,85

301,226696

301,226696

-13,5

Open End



