Tesla erstmals meistverkauftes Auto in Deutschland

Weiterhin ist keine Entspannung an der Börse in Sicht. So lange der Deutsche Aktienindex gerade einmal 300 Punkte über seinem Jahrestief notiert, bleibt ein eventueller Boden brüchig und der Markt anfällig für weitere Verkaufswellen. Festzuhalten ist allerdings, dass sich der Markt in den vergangenen zwei Handelstagen erstaunlich stabil präsentiert. Die Zurückhaltung sowohl potenzieller Käufer als auch Verkäufer dürfte dabei dem Umstand geschuldet sein, dass mit den Erzeugerpreisen heute Nachmittag aus den USA, den Protollen der letzten US-Notenbanksitzung und den Inflationsdaten morgen Termine im Kalender stehen, die jeder für sich das Potenzial haben, einen erneuten Richtungswechsel an der Börse einzuleiten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Sollten zum Beispiel aus den Sitzungsprotokollen moderatere Töne hinsichtlich der zukünftigen geldpolitischen Straffungsmaßnahmen, sprich Zinserhöhungen, zu vernehmen sein oder sich die Preisspirale in den USA deutlich langsamer nach oben drehen als noch in den Vormonaten, könnte die Kauflaune schnell wieder an den Aktienmarkt zurückkehren. Bis dahin geht es im DAX vor allem um eins: halten, was geht. Da der Markt schon wieder auf die 12.000 zuläuft und damit das Jahrestief immer näherkommt, ist jede Erholung nach oben wichtig und gerne gesehen. Eine kleine Unterstützung findet sich davor bei 12.080 Zählern und wäre somit die letzte Bastion vor einem neuen Jahrestief.



Das meistverkaufte Auto des vergangenen Monats in Deutschland ist kein VW Golf, sondern ein Tesla. Es ist auch das erste Mal in dieser Statistik, dass unter der Motorhaube kein Verbrennungsmotor steckt. Zum einen spricht dies ohne Frage für den Erfolg des E-Auto-Pioniers aus den USA. Zum anderen könnte es aber auch bedeuten, dass die deutsche Autoindustrie so ihre Probleme mit der Umstellung auf die Elektromobilität hat. Zwar macht hier der September als eine Schwalbe sicherlich noch keinen Sommer, aber Tesla scheint gerade in Deutschland wesentlich stärker zu sein als die inländischen Platzhirsche zugeben mögen. Die nächsten Monate dürften zeigen, wohin die Reise im Automobilsektor geht und ob Volkswagen & Co. ihr Angebot an die entsprechende Nachfrage schnell genug anpassen können.