Tesla-Talfahrt verdirbt die Stimmung zum Jahresende

Endlich verdienen die Shortseller mit Tesla Geld. Jahrelang wurden sie von den Visionen getriebenen Musk-Fans an der Leine durch die die Manage geführt, nun aber mit dem kometenhaften Absturz der Aktie in den vergangenen Tagen füllen sich zumindest für sie zum Jahresende die Kassen. Wenn auch Tesla nicht so stark in den Indizes gewichtet ist, aus rein psychologischer Natur ist die Talfahrt der Aktie auch eine Bremse für den Gesamtmarkt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Warnung des Tesla-Chefs vor einer sinkenden Nachfrage nach Autos in den kommenden Monaten, einer tiefen Rezession und nicht zuletzt die geschaffenen Fakten durch die angekündigte, überraschend lange Produktionspause im Werk in Shanghai drücken zum Jahresende auf die Stimmung der Investoren. Bei Tesla selbst wird es jetzt darum gehen, wann die Daueroptimisten wieder aus ihrer Deckung kommen und die Hedgefonds ihre lang ersehnten Gewinne einfahren. Aktuell notiert die Aktie in einer massiven Widerstandszone.

Verzogen haben sich in diesem Jahr auch viele Fans am Markt für Kryptowährungen. Es herrscht nicht mehr nur Winter, sondern Eiszeit bei Bitcoin & Co. 65 Prozent verlor allein die Mutter aller Kryptowährungen in diesem Jahr. Ob die Pleite der Krypto-Börse FTX vor einigen Wochen schon die Spitze des Eisbergs war, werden wir in den kommenden Wochen und Monaten sehen, andere Marktplätze wackeln schon. So kündigte die Krypto-Börse Kraken an, bis Ende Januar ihren Betrieb in Japan einzustellen – vielleicht nur der Anfang einer solchen Welle.

Von 2022 bleibt eines festzuhalten: Der Markt für Kryptowährungen hat den Durchbruch bei professionellen und institutionellen Investoren nicht geschafft. Die Hoffnung, hier könnte eine neue ernstzunehmende Anlageklasse entstehen, ist durch die hohe Volatilität im Markt und die Turbulenzen an den Handelsplätzen wie eine Seifenblase zerplatzt. Beim Bitcoin dürfte es im kommenden Jahr darum gehen, zunächst die Widerstandszone zwischen 10.000 und 13.000 US-Dollar zu verteidigen, denn genau wie dem Aktienmarkt droht auch hier eine eher ungemütliche erste Jahreshälfte. Erst wenn sich die dunklen Wolken am Zinshimmel so langsam verziehen und das Risiko wieder den Weg an die Märkte findet, könnte der Bitcoin die 25.000 US-Dollar anlaufen. Aber die Bäume werden auch dort nicht mehr in den Himmel wachsen.