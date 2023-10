Tesla - Revolution im Fahrzeugbau. Tesla stellt Produktionsprozesse auf den Kopf

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, bekannt für seine Innovationen in der Elektromobilität, strebt nun an, die Art und Weise der Fahrzeugproduktion zu revolutionieren. Herkömmliche Verbrennungsmotor-Autos erfordern in der Regel zwischen 14 und 30 Stunden für den Zusammenbau von etwa 30.000 Teilen, wohingegen die Produktion eines Tesla Model 3 rund zehn Stunden und etwa 10.000 Teile in Anspruch nimmt.

Tesla hat das ehrgeizige Ziel, die Produktionszeit für ein Auto auf weniger als eine Stunde zu verkürzen. Dies soll durch innovative Ansätze erreicht werden, darunter die Reduzierung von etwa 400 Teilen bei jedem Gigacasting, einem Verfahren zur Herstellung komplexer Unterbodenteile durch 3D-gedruckte Sandformen. Dadurch könnte die Anzahl der Teile auf unter 5.000 reduziert werden.

Ein weiterer Schritt ist der sogenannte Unboxed-Prozess, bei dem nicht mehr der Fahrzeugrahmen gebaut wird und anschließend alle Teile daran angebracht werden. Stattdessen werden sechs oder mehr Hauptuntermodule gleichzeitig erstellt, was den parallelen Aufbau ermöglicht. Dieses Konzept zielt darauf ab, große "Legosteine" aus den Hauptmodulen zu schaffen, die von humanoiden Robotern zusammengefügt werden können.

Die Verwendung maßgeschneiderter Legierungen und 3D-Drucktechnologie in Verbindung mit Industriesand ist ein weiterer Schlüssel zur Umsetzung dieser Vision. Dies ermöglicht Tesla, den komplexen Unterboden eines Elektrofahrzeugs in einem Stück zu gießen, anstatt Hunderte von Einzelteilen zu verwenden.

Tesla plant, die Entwicklung eines Autos in nur 18 bis 24 Monaten zu realisieren, im Gegensatz zu den drei bis vier Jahren, die andere Hersteller dafür benötigen. Dies könnte den Weg für schnellere Markteinführungen neuer Modelle und eine insgesamt effizientere Produktion ebnen.

