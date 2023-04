Tesla: Quartalszahlen belasten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich nach dem Absturz von Ende 2022 wieder zum Ausgangpunkt zurückentwickelt. Der aktuell gemeldete Gewinnrückgang im ersten Quartal verursachte am gestrigen Handelstag einen Kursverlust von über 9,70 Prozent und stabilisierte sich erst unter dem Kernwiderstand von 168,22 bei 162,99 US-Dollar am Ende der Session.

Mehrfach hat Tesla bereits die Preise gesenkt. Damit wächst der Druck auf die etablierte Konkurrenz. Doch auch Tesla könnte zum Opfer des eigenen Wachstums werden. Den Gewinneinbruch hat Tesla-Chef Elon Musk einkalkuliert. Nach Jahren mit Rekordgewinnen will Tesla nun mit Rabatten den Absatz ankurbeln und sich so Marktanteile sichern. Auf dieser Basis will Musk dann in einer zweiten Runde die Software für autonomes Fahren nachliefern und Gewinne erzielen. Nach 3,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente Tesla im ersten Quartal nur noch 2,5 Milliarden US-Dollar, die operative Gewinnmarge fiel von 19,2 auf 11,4 Prozent. Insbesondere im größten Automobilmarkt der Welt kommt Tesla unter Druck. Im 1. Quartal 2023 führt BYD die Meldestatistik für Elektroautos in China an und hat Tesla überholt.

Das All Time High vom 4. November 2021 bei 414,50 US-Dollar war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum markanten Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell bildet der Kurs nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellt der Kernwiderstand bei 208,40 Euro die obere Begrenzung der Range dar, die im Zuge der letzten Wochen viermal getestet wurde. Der am Mittwoch, den 19. April gemeldete Gewinnrückgang lastete gestern auf der Aktie. Diese verlor intraday rund 9,75 Prozent auf 162,99 US-Dollar und durchbrach somit den Kernwiderstand bei 168,22 US-Dollar. Ohne den Plan, die Autopilotsoftware bei längst in den Markt gepushten Modellen nachzuverkaufen, sollte der Aktienkurs bereits um einiges niedriger liegen. Aus dem Blickwinkel der fundamentalen Bewertung befindet sich das erwartete KGV 2023 bei 53,53 im Bereich von überbewerteten Technologietiteln.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

208,40 // 264,11 US-Dollar

Unterstützungen:

168,22 // 133,79 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Tesla-Aktie bis auf 133,79 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN KG5Q77) überproportional mit einem Omega von -2,36 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 53 % und dem Ziel bei 133,79 US-Dollar (0,87 Euro beim Optionsschein) bis zum 23.05.2023 ist eine Rendite von rund 45 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 185,53 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 40 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,13 zu 1, wenn bei 185,53 US-Dollar (0,36 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KG5Q77

Typ:

Put-Optionsschein

akt. Kurs:

0,59 – 0,60 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

150 US-Dollar

Basiswert:

Tesla Inc.

akt. Kurs Basiswert:

162,99 US-Dollar

Laufzeit:

18.01.2024

Kursziel:

0,87 Euro

Omega:

-2,36

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.