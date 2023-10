Tesla - Q4-Bilanz ist nichts für schwache Nerven

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit dem Monatswechsel beginnt an den Aktienmärkten zumindest statistisch gesehen die beste Zeit des Jahres. Auch einzelne Aktien wie Tesla konnten im vierten Quartal meist zulegen. Anleger sollten aber noch einen weiteren Punkt beachten.

Bis Ende Dezember sind es noch gut 60 Handelstage. In dieser Zeit kann viel passieren, vor allem bei volatilen Werten wie Tesla. Wer seit 2019 die Aktien jeweils Anfang Oktober kaufte und sich am letzten Handelstag verabschiedete, erzielte in drei Fällen hohe Gewinne. Satte 70 Prozent waren 2019 möglich, 55 Prozent ein Jahr später und knapp 40 Prozent 2021. Im vergangenen Jahr sackte der Kurs hingegen um 50 Prozent ab. Die Ruhe der vergangenen Wochen ist also trügerisch, seit Mai werden die Ausschläge immer kleiner. Zwei wichtige Kurszonen sind zu beachten: Auf der Oberseite begrenzt ein seit rund zwei Jahren bestehender Abwärtstrend die Fantasie, aktuell verläuft die Gerade im Bereich des Septemberhochs bei rund 285 Dollar. Ein Ausbruch darüber wäre daher aus technischer Sicht positiv zu werten und würde weiteres Potenzial bis 315 Dollar eröffnen. Wer mutig ist, kann knapp unterhalb der Trendlinie kleine Short-Positionen wagen und diese eng absichern. Rückschläge in Richtung der 200-Tage-Linie bei 205 Dollar, die mit einer markanten Wendezone zusammenfällt, bieten sich hingegen zum Einstieg auf der Long-Seite an.

