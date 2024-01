Tesla: Pullback immer wahrscheinlicher

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wertpapiere des Elektroautoherstellers Tesla haben in den zurückliegenden Wochen sehr deutlich an Wert verloren und sogar einen Aufwärtstrendbruch vollzogen. Die aktuelle laufende Korrektur dürfte allerdings aufgrund zahlreicher Unterstützungen schon bald auf namhafte Supports treffen und könnte an dieser Stelle einen regelkonformen Pullback zur Oberseite einleiten. Die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 haben unterdessen in den bärischen Bereich gewechselt.

Für schlechte Laune haben nämlich bei Tesla die Angaben zum vierten Quartal gesorgt, der Umsatz stieg zwar um gut drei Prozent auf 25,17 Mrd. US-Dollar, lag damit allerdings unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 25,87 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie schrumpfte um 40 Prozent auf 0,71 US-Dollar und lag damit ebenfalls unter den Schätzungen von 0,73 US-Dollar. Für das laufende Jahr geht Tesla von einem langsameren Volumenwachstum aus, auch der Gewinn dürfte angesichts der jüngsten Preissenkungen signifikant zurückgehen.

Ein Blick auf die Aktie zeigt das Wertpapier auf die Unterstützungszone zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar zusteuernd, an dessen Stelle eine technische Gegenbewegung zur Oberseite erwartet werden darf. Noch aber sind keine signifikanten Bodenbildungsmaßnahmen zu erkennen, sodass weitere Verluste fortwährend eingeplant werden müssen.

Fehlender Boden

Obwohl noch kein ausgeprägter Boden in der Tesla-Aktie ausgemacht werden kann, steigt die Wahrscheinlichkeit im besagten Unterstützungsbereich zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar auf eine technische Gegenbewegung. Diese könnte in einem ersten Schritt an 194,07 US-Dollar und darüber an 217,80 US-Dollar heranreichen. Ein Kursrutsch unter 146,50 US-Dollar würde dagegen das Schicksal der Aktie auf absehbare Zeit besiegeln, Abschläge auf 101,80 und darunter 91,49 US-Dollar müssten zwangsläufig eingeplant werden.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

191,27 // 194,07 // 200,00 // 207,56 // 217,80 // 226,33 US-Dollar

Unterstützungen:

180,06 // 174,90 // 166,19 // 154,76 // 146,50 // 135,87 US-Dollar



Fazit:

Aktuell ergeben sich bei Tesla noch keine verwertbaren Handelsansätze, erst im Bereich zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar und einem sich abzeichnenden Boden an dieser Stelle könnte über ein Long-Investment innerhalb einer Pullbackphase nachgedacht werden. Zum Einsatz könnte dann beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU2J6R ausgestattet mit einem Knock-out von 144,97 US-Dollar kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an 217,80 US-Dollar würde sich bereits eine Renditechance von 85 Prozent ergeben. Ziel Scheins läge dann bei 6,99 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU2J6R

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,80 - 3,81 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

144,97 US-Dollar

Basiswert:

Tesla Inc.

KO-Schwelle:

144,97 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

183,25 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,99 Euro

Hebel:

4,4

Kurschance:

+ 85 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.