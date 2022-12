Tesla - Musk will freien Fall stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren!“ Ob die Börse bei Tesla verrückt spielt oder nicht, Elon Musk hat der Aktie seines Unternehmens in diesem Jahr in jedem Fall einen Bärendienst erwiesen. So kurz vor dem Jahresschluss versucht er nun zu retten, was zu retten ist und wendet sich mit einer Motivations-Mail an die Beschäftigten. Ob er den Aktienkurs in der Widerstandszone um rund 100 US-Dollar damit stabilisieren kann, könnte auch einen Einfluss auf den Gesamtmarkt haben, der kurz vor dem Jahreswechsel angezählt wirkt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zwar könnte man gerade langfristig orientierten Anlegern die Worte von Musk durchaus ans Herz legen, wenn sie auf die Entwicklung des Börsenjahres 2022 zurückblicken. Allerdings war es nicht Verrücktheit, was die Kurse fallen ließ, sondern vor allem die fundamentale Veränderung des geldpolitischen Umfelds machte Neubewertungen an der Börse notwendig. Und dieses Bild dürfte sich auch in den kommenden Monaten nicht wirklich zum Guten verändern. Die Zinsen steigen weiter und lassen damit die Finanzierungskosten und die Bewertungen vor allem für Wachstumsunternehmen steigen.

Die Mehrheit der Analystengemeinde ist sich einig in dem Punkt, dass das neue Jahr zumindest holprig starten wird und sehen im zweiten Halbjahr mit einer Wende in der Geldpolitik der Notenbanken gute Chancen auf eine Beruhigung und wieder steigende Kurse. Auch ich zähle mich dazu. Allerdings macht die Börse selten das, was die Mehrheit erwartet. Das Verlangen nach Absicherung gegen fallende Kurse in diesen Tagen ist hoch, was andererseits jede Menge Aufwärtspotenzial bietet, wenn die Kurse doch auf einmal weitersteigen.

Für den Deutschen Aktienindex dürfte es zunächst ein ruhiger Jahresausklang in der Spanne zwischen 13.800 und 14.200 Punkten werden. In den ersten Handelstagen des neuen Jahres könnte dann bei Über- oder Unterschreiten einer der beiden Marken die Richtung für die nächsten Wochen festgelegt werden.

Zurück zu Tesla. Das Unternehmen verlängert seine Pause in Shanghai um zwei Wochen , mehr dazu hier. Dabei ist wichtig: Wir sind bei Feingold Research schon seit Monaten, im Grunde seit zwei Jahren bärisch! auf Tesla. Wir fanden und finden die Aktie viel zu teuer. Deshalb war sie NIE in unserem Markenwertportfolio. Aber – es ist niemals wert, auf eine Aktie all sein Geld zu wetten. Auch sollte man bei Tesla ebenso wenig wie bei Varta, BYD oder wie sie heißen mögen dogmatisch sein. Tesla fällt, doch es gibt auch Argumente FÜR die Aktie. Wir wägen dies deshalb auch im Börsendienst stets ab und zeigen auch passende Papiere für gute Erholungen sowie intelligent gewählte Derivate. Warum?

Weil Tesla wie Bitcoin oder Gold gesehen werden kann. Es spiele KEINE Rolle, zumindest eine zeitlang, ob Tesla bei 25 oder 50 Dollar fair bewertet wäre. Angebot und Nachfrage entscheidet. Und wenn genug Fans und Investoren Tesla bei 200 sehen wollen – dann notiert sie da. Gold und Bitcoin haben ebenso wenig bis keinen inneren Wert. Wenn jedoch genügend Investoren an ein Objekt glauben, dann ist es teuer oder sehr teuer und kann auch sehr weit klettern. Ganz einfach. Persönlich indizierte Wetten für oder gegen eine Aktie sind an der Börse Quatsch. Man muss mit dem arbeiten, was der Markt einem gibt. Punkt. Nur so kamen und kommen wir auch erfolgreich und positiv durch 2022 und gehen so in 2023 rein – mit frischen Investments.