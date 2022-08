Tesla Long: 80-Prozent-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Aktienkurs von Tesla kommt nach der Bodenbildung im Juli 2022 ordentlich in Fahrt und scheint den Widerstand bei 886,16 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Elon Musk muss noch einiges an Wachstum abliefern, um diesen Kurs zu rechtfertigen. Aktuell gelingt ihm dies, nachdem der Output immer noch exponentiell anwächst.

Momentan treibt Tesla in Sachen Effizienz die deutschen Autobauer vor sich her. So will Tesla im Werkt Grünheide ein Elektromobil in 10 Stunden fertigen. Zum Vergleich benötigt VW für die Produktion des ID.3 rund 20 Stunden. Bei BMW benötigt der Bau eines Verbrenners gar zwischen 20 und 30 Stunden. Doch VW plant aus diesem Grund ein neues Werk in Wolfsburg und will ab 2023 zwei Milliarden Euro in das Werk mit dem Namen Trinity investieren. Dass Tesla im brandenburgischen Werk derart schnell produzieren kann, hängt unter anderem mit der sogenannten "Giga Press" zusammen. Mit ihr kann Tesla ganze Karosserieteile aus einem Stück gießen. Langwierige Schweiß-, Klebe- und Nietprozesse entfallen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Tesla hat die Bodenbildung Mitte Juli 2022 abgeschlossen und den Kernwiderstand bei 757,04 US-Dollar nachhaltig überwunden. Aktuell testet die Aktie den nächsten Widerstand am Level von 886,16 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überschritten werden, könnte der Kurs die Magic Number bei 1000 US-Dollar ansteuern. Das erwartete KGV 2022 liegt immer noch bei 81,76 und damit deutlich über den KGVs der deutschen Autobauer. Zum Vergleich kommt das KGV 2022 von Volkswagen auf 4,08. Bis 2024 plant Tesla ein Wachstum beim Gewinn je Aktie von rund 88 Prozent. Kann dieser Plan eingehalten werden, sinkt das KGV 2024 auf aktuell 43,41, was immer noch mit dem 10-Fachen des Volkswagen-KGVs zu Buche schlägt. Diese Diskrepanz dulden die Aktionäre aufgrund von zwei Faktoren. Erstens wächst der Output bei Tesla noch immer exponentiell, nachdem der Markt auch die produzierten E-Mobile aufnimmt. Mit den Werken in Grünheide und Texas stehen wieder zwei neue Werke vor dem Produktionsstart, um den Gesamtoutput zu steigern. Zweitens wird Tesla als Technologieunternehmen wahrgenommen, nachdem Elon Musk eine große Wette mit dem Autopilot eingegangen ist.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

886,16 // 1000,00 US-Dollar

Unterstützungen:

757,04 // 629,43 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long auf Tesla (WKN MD6N2D) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 5,64 profitieren. Das Ziel sei bei 1045,00 Euro angenommen (3,14 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 19 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 816,79 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,89 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD6N2D

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,73 – 1,74 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

730,92 US-Dollar

Basiswert:

Tesla Inc.

KO-Schwelle:

730,92 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

901,71 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,14 Euro

Hebel:

5,64

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.