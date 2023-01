Tesla: Kurs stabilisiert sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich vom partiellen Tief um knapp 30 Prozent erholt. Doch speziell der E-Automarkt in China ist für die Autoindustrie nicht nur der Größte, sondern auch der Kompetitivste geworden. Marken wie Nio oder BYD bieten ihre Premiumautos mitunter günstiger an als Tesla.

Der Elektroautohersteller Tesla senkt die Preise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Märkten wie Frankreich, Großbritannien, China und den USA deutlich. In Amerika wurden die Preise je nach Modell um bis zu 20 Prozent gesenkt, in China hatte Tesla die Preise bereits vor einer Woche um rund 13 Prozent gesenkt. Tesla selbst begründet die Preissenkungen damit, dass sich die Situation in den Fabriken langsam wieder normalisiert hat und die Einsparungen an die Kunden weitergegeben werden können. Aber auch der Markt hat sich verändert. Es geht darum, Marktanteile zu gewinnen, wofür Tesla bereit ist, seine überdurchschnittlichen Gewinnmargen von zuletzt rund 27 Prozent brutto zu opfern. Tesla muss agieren, um den Output wieder zu steigern. Die Gigafactory in Schanghai lieferte im Dezember 2022 nur noch knapp 56.000 Fahrzeuge aus, was einer 44-prozentigen Senkung gegenüber dem Vormonat entspricht.

Zum Chart

Ab Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Level von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Das All Time High war auch der Start eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum partiellen Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell ist eine Kurserholung bis zum Level von 128,78 US-Dollar zu beobachten, die ausgehend vom Tief bereits knapp 30 Prozent an Kursgewinn entspricht. Die Erholung könnte zu einem weiteren Hochlauf des Kurses bis zum Widerstand bei 152,76 US-Dollar führen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der übergeordnete Abwärtstrend fortgesetzt wird, nachdem das bisher an den Tag gelegte Output-Wachstum aufgrund einer temporären Marktsättigung nicht mehr erreicht wird. Das Auslaufen der Subventionen für Elektroautos in China könnte den beabsichtigten Absatz von elektrisch betriebenen Automobilen negativ beeinflussen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

152,76 // 191,18 US-Dollar

Unterstützungen:

122,85 // 101,81 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB28L5) könnten risikofreudige Anleger, die wieder von einem steigenden Kurs der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen ausgehen, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,94 profitieren. Das Ziel sei bei 152,76 US-Dollar angenommen (0,56 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 114,48 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,21 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB28L5

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,34 – 0,35 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

92,18 US-Dollar

Basiswert:

Tesla Inc.

KO-Schwelle:

92,18 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

128,78 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,56 Euro

Hebel:

2,94

Kurschance:

+ 61 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.