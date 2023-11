Tesla: Kurs-Wechsel auf die Überholspur?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Rückblick

Elon Musk hat immer betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nimmt. Musk argumentiert unter anderem, dass man in Zeiten hoher Zinsen Autos günstiger verkaufen müsse, damit sie erschwinglich blieben. Auch die Produktionskosten sollen durch mehr Effizienz sinken. Die Erwartungen der Anleger hinsichtlich des Umsatzes als auch des Gewinns konnte Tesla bei seiner Zahlenvorlage zum dritten Quartal nicht erfüllen. Das Papier des E-Autopioniers fiel unter die 200-Tagelinie.

Tesla-Aktie: Chart vom 14.11.2023, Kürzel: TSLA, Kurs: 223.71 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Teslas Anteil am US-amerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge sank in Q3 auf etwa 50 Prozent, nachdem dieser im Gesamtjahr 2022 noch 65 Prozent betragen hatte. Die viel kritisierte Taktik seine E-Modelle stark zu reduzieren, um Marktanteile zu gewinnen, könnte sich im Kampf gegen hohe Zinsen, Inflation und die zunehmende Konkurrenz als Erfolg erweisen. Tesla ist der dominierende Akteur auf dem E-Auto-Markt und gut aufgestellt, um seine Führungsposition weiter zu behaupten. Anleger sollten bedenken, dass sich die Inflation wieder normalisieren und die Fed die Zinsen wieder senken wird. In einem solchen Marktumfeld wird Tesla nicht weiter seine Preise nicht mehr reduzieren müssen.

Bei Kursen über 226.35 könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb des letzten Pivot-Tiefs vornehmen.

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von