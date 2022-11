Tesla: Kein Ende der Talfahrt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Hersteller von Elektroautomobilen (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) befindet sich weiter im freien Fall!

Nachdem die Aktie am 03.10.22 die blaue 200-Tage Linie durchbrach (Elipse im Chart unten) und damit ein neues Verkaufssignal generierte, rutscht der Kurs immer weiter ab. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich dabei eine schwarze Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche Gegenbewegungen auf der Oberseite deckelt. Solange hier kein Break erfolgt, bleibt dieser Trend vollkommen intakt. Zur Stunde notiert Tesla bei nur noch 167,22 Euro.



Tesla Tageschart

Finanztrends Video zu Tesla



