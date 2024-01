Tesla: Hat Elon Musk zu viel versprochen?

Der Aktienkurs von Tesla befindet sich in einer leicht nach unten gerichteten Konsolidierung, wobei ein Ausschlag an die untere Grenze der Range bei 208,40 US-Dollar auch als möglich erscheint. Bei einem erwarteten KGV 2024 in Höhe von 71,02 gibt es keinen Raum für eine Abweichung von den Planzahlen.

Die Anwälte der Großkanzlei Labaton Sucharow in New York sind von Elon Musks Fehlverhalten bezüglich der Informationspolitik über den Autopiloten überzeugt. Teslas Vorsprung beim autonomen Fahren würde laut Musk Milliarden an Software und Autoverkäufen sowie Einnahmen aus einer Flotte autonomer 'Robotaxis' generieren. Die Realität habe jedoch völlig anders ausgesehen. Die Anwälte schlussfolgern, dass Tesla-Autos nicht sicher selbst fahren können und Tesla nie kurz davorstand, echte autonome Fahrsysteme auf den Markt zu bringen. Musk habe den Aktienkurs durch diese an Betrug grenzende Aussagen aufgebläht. Zu diesen Problemen gesellen sich die deftigen KGVs und die wachsende Konkurrenz aus China. Aufgrund dieser Lage wird es Tesla schwer haben, realwirtschaftlich in den hohen Kurs „hineinzuwachsen“.

Zum Chart

Der Aktienkurs des Elektroautobauers Tesla hat nach der Erholung vom partiellen Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 auf höherem Niveau eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet. Diese wird vom Widerstand bei 276,51 US-Dollar und der Unterstützung bei 192,74 US-Dollar begrenzt. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Der geplante Gewinn pro Aktie sollte bis einschließlich 2026 auf 6,76 US-Dollar ansteigen, was auf Basis 2023 einem Anstieg um 259 Prozent entspricht. Gleichzeitig sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 36,40. Vorausgesetzt wird dabei die Einhaltung der Planzahlen. Die verschärfte Konkurrenz am Markt für Elektroautos macht es aber für die Belegschaft von Tesla immer schwieriger, die Wachstumsvorgaben zu erfüllen. Ob auch der Plan aufgeht, die "billige Hardware Auto" später durch teure Software für das autonome Fahren nachzurüsten, erscheint nach den oben im Text geäußerten Vermutung als zweifelhaft. Weiters befindet sich der Kurs seit Mitte Juli 2023 in einer Konsolidierung, wobei die neuen Hochs knapp unter den alten Hochs notieren. Ein Kursausschlag an die untere Begrenzung der Range bei 208,40 US-Dollar liegt im Bereich des Möglichen.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

276,51 // 318,30 US-Dollar

Unterstützungen:

208,40 // 192,74 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN VU3E8M) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Tesla Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,14 profitieren. Das Ziel sei bei 194,74 US-Dollar angenommen (10,52 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 290,58 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,78 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VU3E8M

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

5,48 – 5,50 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

308,84 US-Dollar

Basiswert:

Tesla, Inc.

KO-Schwelle:

308,84 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

249,99 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

10,52 Euro

Hebel:

4,14

Kurschance:

+ 91 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.