Tesla: 4. Quartal fällt schwach aus

AKTIE IM FOKUS: Tesla

WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014 / Kürzel: TSLA

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier konnte im Juni ein Jahreshoch formatieren, hat dann aber wieder Substanz verloren. Übergeordnet ist es zum ATH noch ein weiter Weg. Aktuell fehlt der Aktie etwas die Dynamik aufwärts zu laufen. Welche Perspektiven hat die Aktie kurzfristig?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 234,15 EUR

Marktkapitalisierung 733,85 Mrd. EUR

Umsatz 2022 81,46 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 57,19 %

KGV 2023* 44,37 %

4 Wochen Performance - 0,41 %

Bewertung Fairer Preis

Div. Rendite 2023* 0,00 %

* Prognose

Tesla hat 2023 ein sehr gutes Jahr hingelegt, was die Entwicklung des Aktienkurses angeht. Das Wertpapier hat sich seit Jahresbeginn im Wert mehr als verdoppelt.

Das operative Geschäft hingegen lieft nicht optimal. Der Wettbewerb im Segment der Elektrofahrzeuge hat sich in den letzten Monaten verschärft. Praktisch alle Automarken werden vom Verbrenner auf Elektromobilität umstellen. Das wird mittelfristig die Margen reduzieren. Zudem hat Tesla einen Preiskrieg angezettelt, der ebenfalls Marge kosten wird. Die zwei Millionen Fahrzeuge, die Anfang des Jahres noch als Absatz in Aussicht gestellt wurden, werden nicht erreicht. Aktuell liegt die Erwartung bei 1,8 Mio. Fahrzeugen.

Das letzte Quartal fiel für den Autobauer auch schlechter als erhofft aus. Anleger sind von der Umsatz- und der Absatzentwicklung nicht überzeugt. Das Ergebnis lag mit 0,66 US-Dollar je Aktie unter den Erwartungen von 0,73 US-Dollar. Zudem sind auch die langfristigen Prognosen nicht zu halten. Das Unternehmen hat zuletzt wissen lassen, dass sich das Unternehmen in einer mittleren Phase des niedrigen Wachstums befindet. Das Ziel 2030 insgesamt 20 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, erscheint zunehmend ambitioniert.

Die Aktie ist seit Juli übergeordnet in einer Seitwärtsbox unterwegs. Es ging im Oktober im Zuge eines Rücksetzers noch einmal in den Bereich der 180 EUR, von hier aus ging es moderat aufwärts an und über die 220 EUR.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie Ende Oktober unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 210,45 EUR) gefallen ist. Über dieser Durchschnittslinie konnte sich das Wertpapier die letzten knapp fünf Monate halten. Nach einigen Versuchen wieder über diese Linie zu kommen, gelang der Move Mitte November. Es ging zunächst wieder in eine Seitwärtsphase - Anfang Dezember konnte sich der Anteilsschein weiter moderat erholen. Es ging im Zuge über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 216,39 EUR) / 20-Tage-Linie (aktuell bei 222,047 EUR). Die Aktie notiert aktuell über der 20-Tage-Linie.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren, allerdings fehlt die Dynamik. Diese sollte sich unbedingt einstellen, damit sich das Wertpapier deutlicher von der 20-Tage-Linie nach Norden entfernen kann. Stellt sich diese Bedingung ein, so könnte sich die Aktie wieder in den Bereich der 253/262 EUR schieben. Darüber könnte es wieder an das Jahreshoch (267,15 EUR) gehen. Sollte es die Aktie schaffen, sich über dieser Marke zu etablieren, könnten übergeordnet die 305/12 EUR angelaufen werden.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die 20-Tage-Linie einstellen. Hält dieser Support nicht, so könnten die 50-Tage-Linie als auch die 200-Tage-Linie noch eine zusätzliche Unterstützung bieten. Sollte die 200-Tage-Linie angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen spätestens im Bereich dieser Linie wieder erholen. Wird die 200-Tage-Linie per Tagesschluss aufgegeben und etabliert sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie, so könnte es wieder an die 180 EUR abwärts bis an die 140 EUR gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie sollte sich zügig weiter aufwärtsschieben. Je größer der Abstand zu 20-Tage-Linie, desto besser. Sollte sich dies einstellen, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen. Bärisch eintrüben würde sich das Chart wieder mit einem Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie mit einer Bestätigung am Folgetag.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Seitwärtsbewegung der letzten Handelswoche noch besser zu sehen. Es ging seit Mitte November zwischen der SMA50 (aktuell bei 222,49 EUR) und der SMA200 (aktuell bei 222,44 EUR) hin und her, ohne dass es zu einem Richtungsentscheid gekommen ist. Dieser hat sich im Dezember eingestellt. Es ging vergleichsweise dynamisch über alle drei Durchschnittslinien. Das Wertpapier konnte sich in den letzten Handelstagen über der SMA20 (aktuell bei 225,08 EUR) festsetzen.

Damit hat sich auch das 4h Chart bullisch aufgehellt. Solange es die Aktie schafft sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Zwingend ist aber in unseren Augen, dass sich eine kontinuierliche Aufwärtsdynamik einstellt. Diese kann durchaus einen sukzessiven Charakter haben, wesentlich ist, dass sich kein größeren Rücksetzer mehr einstellen, die die Aufwärtsbewegung in Frage stellen könnten. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung genannt worden sind.

Stellen sich Rücksetzer ein, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Darunter könnten noch die SMA200 / SMA50 stützend wirken, sollte die SMA20 aufgegeben werden. Kann sich das Wertpapier nicht im Bereich dieser Linien stabilisieren und erholen und etabliert sich der Anteilsschein wieder unter der SMA200, so wäre der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen. Der Ausbruch Anfang des Monats wäre dann als Fehlausbruch zu interpretieren.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier sollte unbedingt versuchen, seine Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA200 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

231,92

253,35

261,70

267,15

313,50

333,47

Unterstützungen

225,08

225,05

222,49

222,44

222,04

220,75

216,39

210,45

182,26

137,18

96,22

