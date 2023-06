Terra Balcanica schließt zweite Finanzierungstranche und startet Phase II Bohrungen in Bosnien

Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA, WKN: A3DM8K, ISIN: CA88089G1037) verkündet den Abschluss der zweiten Tranche der nicht von einem Broker vermittelten Privatplazierung und nimmt die Bohrungen im 1,2 km breiten Brezani Porphyr-Ziel im Flaggschiffprojekt Viogor-Zanik in Bosnien und Herzegowina wieder auf.

Das Unternehmen hat insgesamt 3.620.564 Einheiten zu einem Preis von 0,085 CAD je Einheit für einen Bruttoerlös von 307.748 CAD herausgegeben, was entsprechend dem Angebot vom 4. April 2023 angekündigt wurde. Jede dieser Einheiten besteht aus einer Terra Stammaktie sowie einem Warrant auf eine Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt den Halter zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,13 CAD bis zum 22. Juni 2026.

Terra Balcanica hat darüber hinaus Diamantkernbohrungen im Brezani-Porphyrsystem wieder aufgenommen, um eine über 600 m breite leitfähige Anomalie zu testen, die sich im Zentrum eines 1,2 km breiten anormalen, magnetischen Gesteinskörper befindet, der von kalihaltigen Veränderungen unter einem goldhaltigen Skarn überdruckt ist, welcher 2022 entdeckt wurde.

Bohrungen innerhalb dieses elektrisch resistiven Abschnitts ergaben von der Oberfläche aus 88,0 m mit 0,61 g/t AuEq (vgl. Unternehmensmeldung vom 24. Januar 2023).

Über Terra Balcanica

Terra Balcanica exploriert Polymetallprojekte im äußerst produktiven westlichen Tethyan-Gürtel auf dem Balkan. Das Hauptprojekt Viogor-Zanik, an dem man 90% hält, liegt in Bosnien und Herzegowina. Die Vorkommen im Projekt sind zumeist silberdominiert und enthalten auch Gold, Zink, Blei oder Kupfer. 2022 wurde ein Bohrprogramm über 2.000m durchgeführt, das hochgradige Abschnittsergebnisse lieferte. In einer zweiten Phase wird die Bohrkampagne nun seit April 2023 fortgesetzt. In einem Teilgebiet des Projekts wird dabei eine erste Ressourcenschätzung angestrebt.

Terra Balcanica besitzt darüber hinaus zu 100% die beiden Projekte Ceovishte und Kaludra in Serbien. Ceovishte beinhaltet ein hochgradiges Goldzielgebiet und Kaludra enthält Vorkommen an Blei, Zink und Silber. Sowohl Bosnien & Herzegowina als auch Serbien gelten als Länder mit vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen mit vielfach noch unexplorierten Regionen.

