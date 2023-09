Terra Balcanica meldet den Abschluss des Bohrprogramms im Viogor-Zanik in Bosnien und schließt die laufende Privatplatzierung ab

Terra Balcanica Resources Corp. (CSE:TERA; FRA:UB1) gibt den Abschluss der letzten Tranche der nicht von einem Broker vermittelten Privatplatzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von über 1,2 Mio. CAD bekannt. Darüber hinaus konnte auch das 2.000 m umfassende Phase II Bohrprogramm im 216 km2 großen Flaggschiffprojekt Viogor-Zanik im Osten von Bosnien und Herzegowina abgeschlossen werden.

Highlights

17 Diamantbohrlöcher wurden während des Phase II Bohrprogramms 2023 mit insgesamt etwa 2.000 m niedergebracht. Eine Vielzahl davon zeigt makroskopisch eine Sulfidmineralisierung. 12 der Bohrlöcher wurden im polymetallischen Silber/Blei/Zink-Ziel Cumavici gebohrt. Die weiteren 5 Löcher liegen im Gold/Kupfer-Skarn Porphyrsystem-Ziel Brezani (siehe Abb. 1 und 2). Alle Bohrlöcher befinden sich im ALS Labor in Serbien. Die Probenergebnisse werden Anfang Oktober erwartet.

Terra hat insgesamt die Summe von 1.212.778 CAD in der Finanzierungsrunde eingesammelt, welche entsprechend dem Angebot vom 4. April 2023 angekündigt wurde.

Der CEO von Terra Balcanica, Dr. Aleksandar Mišković, merkt dazu an: "Der Abschluss der Explorationsbohrungen fällt optimal mit der Schließung der Finanzierung mittels der Privatplatzierung zusammen. Ich bin stolz auf die Feldarbeiten, die von unserem gesamten Terra Balcanica Team durchgeführt wurden, möchte aber gleichzeitig meinen Dank an all jene aussprechen, die dazu beigetragen haben, das nötige Kapital zur Weiterentwicklung unserer wichtigsten Assets in Bosnien und Serbien zu gewinnen. In einem derartig herausfordernden makroökonomischen Umfeld ist der Abschluss einer überzeichneten Finanzierung von über 1,2 Mio. CAD ein positives Signal. Diese hat uns ermöglicht, ein robustes 17 Loch/2.000 m Phase II Bohrprogramm abzuschließen und unser Flaggschiffprojekt Viogor-Zanik wesentlich voranzubringen. Für die Mischkernproben werden jetzt die Laborergebnisse erwartet. Diese werden dann, nach internen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -kontrolle, als Teil von Terras stetigem Newsflow der kommenden Monate veröffentlicht."

Bohrungen im Brezani Ziel abgeschlossen

Das Diamantbohrprogramm von 2023 im Brezani Ziel konzentrierte sich auf Tests der zusammentreffenden magnetischen Leitfähigkeitsanomalie in der Tiefe unter der Gold-Skarn Mineralisierung, die an der Oberfläche beobachtet wurde. Die weiteren oberflächennahen Bohrlöcher BRE23001-004 hatten das Ziel, eine Ausdehnung zu den ursprünglichen 88 m mit 0,61 g/t AuEq, die im Bohrloch BREDD002 durchschnitten wurden, hinzuzufügen (siehe Unternehmensnews vom 24.1.2023). Die Bohrstellen befinden sich alle in einem über 800 m langen Nordwest/Südost-Trend einer Gold-in-Boden-Anomalie.

Bohrloch BREDD002: Die Bohrung wurde bei einer Tiefe von 215 m bis 674 m in 2023 fortgesetzt, beginnend im gleichen chlorit-serizitalterierten Diorit, wo bei den 2022er Bohrungen von 214-215 m 0,26 g/t Au festgestellt wurden. Bei einer Tiefe von 482,1 m wurde eine beständige Zone von 9,8 m mit in Streifen verlaufender Struktur und von Sulfiden gebundenen Brekzien durchschnitten, die Charakteristiken sowohl von niedrigen und intermediär sulfidierten Epithermalsystemen aufweisen. Die Ränder der Vene beherbergen sich wiederholende Bänder von chalzedonhaltigem Quarz-Rhodochrosit-Kalzit und sulfidische/sulfosalzhaltige Stibnit-Pyrit-Arsenopyrit-Sphalerit-Galenit-Jamesonit Verbindungen. Das Zentrum der Struktur wird von hydrothermalen Brekzien mit einem Sulfid-Quarz-Karbonat-Zement dominiert. Klasten sind gebänderte Venenfragmente und Hornfels als Nebengestein. In der Verwerfung der Vene änderte sich die Lithologie zu 118,4 m mit chlorit-serizitalterierter Diorit-Porphyrintrusion. In der Gangbildung zeigen sich gewundene Quarz-Pyrit-Molybdän Venen, Quarz-Magnetit, Anhydrit-Karbonat, Pyrit-Chlorit und Pyrrhotin-Karbonat neben verbreitetem Pyrit-Pyrrhotin.

Bohrloch BRE23001: 102 m südwestlich der ersten Entdeckungsbohrung auf Brezani gelegen, welche 0,61 g/t AuEq über 88 m von der Oberfläche ausgehend erbrachte, durchschnitt BRE23001 ein ähnliches Paket an Kalksilikatmineralisierung mit einem starken retrograden Chloritaufdruck. Abschnitte von groben Granat-Pyroxen Skarn wurden ebenfalls in Kontakt mit dioritischen Intrusionen durchschnitten.

Abb. 1: Geologische Karte, welche die Bohrlöcher von 2022 und 2023 beim silberdominierten, polymetallischen Cumavici Ridge Ziel aufzeigt, das sich 12 km nordwestlich vom Brezani Ziel befindet.

Bohrloch BRE23002: 91 m westlich von BREDD002 gelegen, wurde eine neue Art der Mineralisierung im Brezani Ziel durchschnitten. Beginnend bei einer Tiefe von 98 m wurde eine Sulfid-Calcit zementierte Kontaktbrekzie zwischen verändertem Diorit und kieselsaurem Hornfels angetroffen. Die Sulfid-Matrix setzte sich aus Pyrit, Sphalerit, Galenit, Pyrrhotin und Chalkopyrit mit individuellen Sphaleritkristallen von bis zu 3 cm zusammen. Die Brekzie war halbkontinuierlich bis 105,2 m, wo sie, abgestuft in uneinheitlicher Brekzienbildung und mittlerer Sulfidierung, bis 117,6 m veraderte. Detailliertere Beobachtungen der Bohrlöcher BRE23001-004 sind vor der Fertigstellung und sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Abb. 2: Geologische Karte, welche die Bohrlöcher von 2022 und 2023 in das Brezani Skarn-Porphyrsystem Ziel aufzeigt. Zu beachten ist, dass das 2022er Bohrloch BREDD002 in der Bohrkampagne von 2023 nochmals von 215-674 m bebohrt wurde.

Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung

Das Unternehmen hat innerhalb der letzten Privatplatzierungstranche insgesamt 1.826.470 Einheiten zu einem Preis von 0,085 CAD je Einheit für einen Bruttoerlös von 155.250 CAD herausgegeben, was entsprechend dem Angebot vom 4. April 2023 angekündigt wurde. Jede dieser Einheiten besteht aus einer Terra Stammaktie sowie einem Warrant auf eine Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt den Halter zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,13 CAD bis zum 22. September 2026.

Insgesamt wurden 14.267.967 Einheiten zu einem Preis von je 0,085 CAD für einen Bruttoerlös von 1.212.778 CAD ausgegeben. Terra nutzte die Nettoerlöse aus dem Angebot für Working Capital und zur Finanzierung des Phase II Bohrprogramms in den zwei Zielgebieten im Projekt in Bosnien und Herzegowina. Im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle ausgegebenen und ausgebbaren Wertpapiere in Verbindung mit der Schließung der fünfte Tranche der Privatplatzierung einer viermonatigen Haltefrist, die zum 23. Januar 2024 endet.

Über Terra Balcanica

Terra Balcanica exploriert Polymetallprojekte im äußerst produktiven westlichen Tethyan-Gürtel auf dem Balkan. Das Hauptprojekt Viogor-Zanik, an dem man 90% hält, liegt in Bosnien und Herzegowina. Die Vorkommen im Projekt sind zumeist silberdominiert und enthalten auch Gold, Zink, Blei oder Kupfer. 2022 wurde ein Bohrprogramm über 2.000m durchgeführt, das hochgradige Abschnittsergebnisse lieferte. In einer zweiten Phase wird die Bohrkampagne nun seit April 2023 fortgesetzt. In einem Teilgebiet des Projekts wird dabei eine erste Ressourcenschätzung angestrebt.

Terra Balcanica besitzt darüber hinaus zu 100% die beiden Projekte Ceovishte und Kaludra in Serbien. Ceovishte beinhaltet ein hochgradiges Goldzielgebiet und Kaludra enthält Vorkommen an Blei, Zink und Silber. Sowohl Bosnien & Herzegowina als auch Serbien gelten als Länder mit vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen mit vielfach noch unexplorierten Regionen.

