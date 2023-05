Terra Balcanica Resources: CEO-Updates und Investment-Highlights

Der kanadische Polymetall-Explorer Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA, WKN: A3DM8K, ISIN: CA88089G1037) steht mit seinen drei bohrfertigen Projekten buchstäblich "auf der Türschwelle Europas". Auf dem Vorzeigeprojekt "Viogor-Zanik" in Bosnien und Herzegowina und den in Serbien gelegenen Grundstücken "Kaludra" und "Ceovište" konzentriert man sich darauf, Edel- und kritische Metalle aufzuspüren. Dabei hat sich in den letzten Wochen viel getan: Auf "Viogor-Zanik" führt das Unternehmen seit April die im vergangenen Jahr begonnene Erstbohrkampagne weiter. Dabei wird aktuell vornehmlich die Ausdehnung des Primärziels "Čumavići" (ein flaches, silberdominiertes epithermales Massivsulfid-System) mit Ausscherbohrungen untersucht. Im nächsten Schritt will Terra Balcanica sich auf das Skarn-Porphyr-Ziel "Brezani" konzentrieren, wo eine 1,2-Kilometer-Magnetanomalie mit einer geochemischen und einer Konduktivitäts-Anomalie korreliert. Beides ist elementar für eine erste Ressourcenschätzung. Auch in Serbien hat man viel vor: Auf dem Projekt "Ceovište" sollen im dritten Quartal 2023 ein Goldsystem und später eine neu identifizierte Multi-Metall-Anomalie näher erkundet werden.

Florian Munsch, Herausgeber von Goldgeldwelt.de und Co-Autor beim Bergbau-Portal Miningscout.de, führte das Follow-up-Interview mit Aleksander Mišković, dem Mitgründer, Geschäftsführer und Präsidenten von Terra Balcanica. Der professionelle Geologe gewährte ausführliche Einblicke in die Geologie der Projekte, den aktuellen Stand und Ausblicke auf erste Ergebnisse der aktuellen Explorationen sowie ein Update zu laufenden Finanzierungsrunden.

00:00 Intro und Begrüßung

00:36 allgemeine Vorstellung, Projektgebiete und Business-Modell

02:15 Aktuelles: Fortsetzung des letztjährigen Bohrprogramms, Ziele in und kurz vor der Entdeckungsphase

02:47 Erläuterungen zum Flaggschiff-Projekt "Viogor-Zanik"

04:00 Überblick über aktuelle Arbeiten: Ausscherbohrungen am Ziel "Čumavići"

05:40 Explorationsstrategie für "Čumavići"

07:32 die Rolle historischer Daten für die Zielermittlung

08:26 Phase 2-Programm auf "Viogor-Zanik": Untersuchung des Ziels "Brezani"

10:30 Perspektive für kommende Bohrergebnisse, anstehende Verlegung des Bohrgeräts nach "Brezani"

11:30 Projekt "Ceovište" (Serbien): Stein- und Bodenproben, kommende Exploration

13:35 neu identifizierte Polymetall-Anomalie auf "Ceovište"

15:03 Überblick über vergangene, laufende und geplante Finanzierungsrunden

16:40 Verabschiedung und Outro

