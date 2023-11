Tennant Minerals vergrößert Bluebird-Kupfer-Gold-Entdeckung auf 1,5 km!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) baut seine hochgradige Kupfer- und Goldentdeckung auf dem Projekt Barkly, 40 km östlich von Tennant Creek im australischen Northern Territory weiter systematisch aus. In einer dritten Phase der Exploration zwischen September bis Oktober dieses Jahres hat das Unternehmen bereits 15 weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern abgeschlossen.

Diese und weitere geplante Bohrungen richten sich auf drei wichtige Zielgebiete entlang der auf 1,5 km gewachsenen Streichlänge des Bluebird-Projekts: Erstens, auf die oberflächennahe östliche Erweiterung der Kupfer-Gold-Mineralisierung; zweitens, auf einen neuen Abschnitt in der außergewöhnlich hochgradigen Gold-Kupfer-Zone auf der Westseite von Bluebird und drittens, auf erste Bohrungen im Zielgebiet Bluebird East. Die Tennant-Geologen vermuten, dass es sich bei Bluebird East um eine Wiederholung der hochgradigen Strukturen im Zentrum von Bluebird handeln könnte.

Bei den Bohrungen in den oberflächennahen östlichen Erweiterungen von Bluebird wurden mächtige Zonen mit Kupfermineralisierung durchteuft, einschließlich 111 m Hämatit-Alteration mit 47 m starker Kupfer- und Wismutmineralisierung (Indikator für Gold) in BBDD0042. Bei den Bohrungen in der außergewöhnlich hochgradigen Gold-Kupfer-Zone auf der Westseite von Bluebird (siehe Abbildung 1) wurden 63 m Hämatit-Alteration mit 48 m starker bis intensiver Kupfermineralisierung in BBDD0045 durchteuft, einschließlich Zonen mit massivem Chalkopyrit. Beide Bohrungen scheinen die These zu untermauern, dass Bluebird das wirtschaftliche Potenzial als hochgradige, eigenständige Kupfer-Gold-Mine besitzt. Inzwischen konnte die Streichlänge des Projekts auf 1,5 Kilometer vergrößert werden. Die endgültigen Bohrlochanalysen werden in den kommenden zwei bis sechs Wochen erwartet.

Bei den Bohrungen auf dem Ziel Bluebird East wurde in BBDD0043 eine 24 m lange Zone mit einer Chlorit-Kieselerde-Hämatit-Alteration und einer Sulfidmineralisierung, einschließlich 8 m Kupfermineralisierung (Chalkosin, Malachit), durchschnitten. Dieser Schnittpunkt ist deshalb äußerst bedeutsam, da er den oberen Teil einer Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierungszone von Bluebird darstellen könnte. Weitere Bohrungen werden nun neigungsabwärts und westlich dieses Bohrlochs getestet.

Die neuen westlichen Abschnitte befinden sich auf einem bisher nicht erbohrten Abschnitt (448.300mE) westlich der jüngsten Bonanza-Gold- und Kupferergebnisse (siehe Längsprojektion, Abbildung 2), die Folgendes beinhalten: 17,95m @ 11,08 g/t Au, 2,66% Cu aus 131m Bohrlochtiefe in BBDD00261, einschließlich 15,9m @ 12,45 g/t Au, 2,91% Cu aus 131,8m, einschließlich 5 m @ 38,6 g/t Au, 6,11 % Cu aus 142,7 m, einschließlich 2,25 m @ 64 g/t Au, 9,57 % Cu.

Neville Basset, Chairman von Tennant Minerals, kommentierte: „Wir sind sehr ermutigt durch die visuellen Hinweise der jüngsten Bohrphase auf unserer hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Northern Territory. Wir haben in der westlichen hochgradigen Gold-Kupfer-Zone bei Bluebird nicht nur dicke Abschnitte mit starker bis intensiver Kupfer- und möglicherweise auch Goldmineralisierung durchteuft, sondern wir haben möglicherweise auch eine Wiederholung der hochgradigen Entdeckung Bluebird in Verbindung mit geophysikalischen Zielen bei Bluebird East entdeckt. Die Identifizierung einer Wiederholung dieser außergewöhnlichen Entdeckung könnte das wirtschaftliche Potenzial von Bluebird, als hochgradige, eigenständige Kupfer-Gold-Mine erschlossen zu werden, erheblich steigern."

Fazit: Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Tennant Creek-Mineralfeld. In der Vergangenheit haben visuell vielversprechende Ergebnisse auf Bluebird stets auch entsprechend hochgradige Analyseergebnisse geliefert. Insofern liefern die vorläufigen Ergebnisse bei Bluebird schon einmal sehr ermutigende Indikationen. Sobald alle Ergebnisse der aktuellen Explorationsphase alle vorliegen, will Tennant Minerals erstmals eine Mineralressource berechnen. Das wäre mit Sicherheit ein Katalysator für die Neubewertung des Projekts. Vorläufig sollten Investoren aber ihr Augenmerk auf die in Kürze kommenden Analysewerte legen.

