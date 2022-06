Tembo Gold: Die Bohrer drehen sich wieder – endlich!

Jetzt ist es wirklich soweit! Nach einer jahrelangen Pause und einigen weiteren Verzögerungen hat Tembo Gold (TSXV TEM / WKN A2P9RS) nun die ersten Bohrungen auf seinem gleichnamigen Projekt im Goldfeld Lake Victoria von Tansania begonnen!



Die Diamantkernbohrer konzentrieren sich zunächst auf das Ziel Ngula 1, wo das Unternehmen erst einmal mit vier Bohrlöchern plant, die eine Gesamtlänge von rund 970 Metern haben sollen. Dabei zielt man auf Bereiche ab, in denen frühere Bohrungen teilweise sehr hohe Goldvererzung nachgewiesen hatten. Tembo will so die strukturellen Kontrollen des Gebiets definieren, um weitere, zielgerichtete Bohrungen in der Tiefe und im Streichen zu ermöglichen. Insgesamt will Tembo in der Saison 2022 dann 7.000 Meter bohren.



Zu den starken Ergebnissen der Vergangenheit, denen das Unternehmen zu Beginne des neuen Programms nachspürt, gehören:



- 22,18 g/t Gold über 15,00 Meter ab 299,00 Meter Tiefe,

- 8,17 g/t Gold über 11,05 Meter ab 116,96 Meter;

- 3,13 g/t Gold über 25,89 Meter ab 41,00 Meter inkl. 4,46g/t Gold über 2,60 Meter und

- 9,38g/t Gold über 6,30 Meter.



Wie Tembo Exploration-Manager John Fleming erklärte, sollen die bereits angelaufenen Bohrungen dem Unternehmen nicht nur ein besseres Verständnis der strukturellen Komplexität des Gebiets verschaffen, sondern auch das Zutrauen in die Kontinuität der Vererzungszonen stärken. Das werde dem Team eine große Hilfe dabei sein, die nächsten Bohrungen anzustoßen, die schlussendlich zu einer ersten Ressourcenschätzung für Ngula 1 führen sollen, so Fleming.



Wie Tembos CEO David Scott darüber hinaus erklärte, hat Ngula 1 höchste Priorität für Tembo. Er geht davon aus, dass die Bohrungen innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein sollten.



Fazit: Die Wartezeit war lang und wurde sogar länger, doch jetzt ist sie endgültig vorbei und die Bohrer drehen sich auf dem Tembo-Projekt. Was bedeutet, dass an dem Unternehmen interessierte Anleger in absehbarer Zeit mit ersten Bohrergebnissen rechnen dürfen, die später in eine erste Ressourcenschätzung münden werden. Die – sicher risikoreiche – Spekulation ist, dass Tembo Gold an die starken Bohrergebnisse der Vergangenheit anschließen und damit den Markt überzeugen kann. Wir sind sehr gespannt! Immerhin steht das Unternehmen nach dem dieses Jahr endgültig abgeschlossenen, transformativen Deal mit Barrick Gold finanziell gut da. Auch, dass der Branchengigant sich im Zuge dessen mit 5% an Tembo Gold beteiligte, werten wir als gutes Zeichen – wie auch CEO David Scott im Interview mit Goldinvest.de.





