Telekom vor Dividendenerhöhung!

Call auf Deutsche Telekom: 87 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 09.12.2022, 08:30 Uhr

Die Deutsche Telekom sticht durch ihr Engagement am US-Markt heraus und erzielt dort schöne Wachstumszahlen. In diesem Jahr konnte der Kursverlauf der Telekom aus diesem Grund die Benchmark Dax klar übertreffen. Die guten Zahlen führen zur Ankündigung einer Dividendenerhöhung auf 70 Cent für 2022.

Dank des florierenden US-Geschäfts kann das Management der Deutschen Telekom abermals gute Zahlen vorlegen. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz demnach um 8,8 Prozent auf 29 Milliarden Euro. Fast zwei Drittel davon stammen mittlerweile aus den USA. Die in der Branche besonders relevanten Service-Erlöse legten um 12,5 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zu. Leider steigt auch der Schuldenstand auf neue Rekorde. Da trifft es sich gut, dass Brüssel auf das Lobbying der europäischen Telekomkonzerne einsteigt und eine Datenmaut für das Internet fordert. Mit diesem Geld sollen die stärksten Verursacher von Datenverkehr wie beispielsweise Netflix, Meta und Youtube den Ausbau der Netzinfrastruktur mitfinanzieren. Nachdem das Geschäft der Deutschen Telekom floriert, soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 70 Cent angehoben werden. Das entspricht einem Plus von 9,3 Prozent.

Zum Chart

Auch der Chart korrespondiert mit der positiven Nachrichtenlage. Die Aktie der Deutschen Telekom gehört zu den ganz großen Gewinnern in diesem Jahr. Während die Benchmark Dax zurückgegangen ist, stürmt die Telekom-Aktie nach oben. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete ein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet, aber nicht nachhaltig überschritten. Dadurch hat sich eine Seitwärtsrange rund um den Wert 19,24 Euro gebildet. Kann der Kurs diese Range überwinden, könnte die Magic Number bei 20 Euro wieder in den Fokus geraten. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. Bis ins Jahr 2024 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 15 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2024 auf aktuell 11,15 senkt. Auch die Dividendenrendite aus dem Jahr 2021 mit 3,66 Prozent kann sich sehen lassen. Für dieses Jahr ist eine Erhöhung der Dividende auf 70 Cent vorgesehen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 19,24 // 22,01 Euro Unterstützungen: 17,66 // 16,58 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Telekom bis auf 21,80 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD2KR5) überproportional mit einem Omega von 5,55 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 23 % und dem Ziel bei 21,80 Euro (3,57 Euro beim Optionsschein) bis zum 10.01.2023 ist eine Rendite von rund 87 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 17,43 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 52 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,68 zu 1, wenn bei 17,43 Euro (0,92 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD2KR5

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,72 - 1,74 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 18,75 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom AG



akt. Kurs Basiswert: 19,30 Euro Laufzeit: 15.12.2023

Kursziel: 3,57 Euro Omega: 5,55

Kurschance: + 87 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.