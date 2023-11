Teil 3: Möchten Sie im Trading erfolgreich sein?

Sehr geehrte Damen und Herren,in meiner letzten E-Mail habe ich gezeigt, wie der X-Sequentials Trading Börsenbrief im Trading vorgeht.Dieses, weil für den Erfolg im Trading eine Methodik notwendig ist, die eine hohe Trefferquote garantiert.Mit der in Teil 2 vorgestellten Methode ist eine hohe Trefferquote sichergestellt.In meiner ersten E-Mail zu diesem Thema erwähnte ich jedoch auch, dass konsistent profitable Handelssignale notwendig sind.Während die gestern vorgestellte Vorgehensweise den analytischen Rahmen darstellt, ist es für das Trading notwendig, einen emotionsfreien Einstieg in den Markt zu finden.Idealerweise steht zudem ein Stoppkurs zur Verfügung.Eine solche mechanische Komponente ist beim X-Sequentials Trading Börsenbrief ebenfalls gegeben.Nehmen wir an, in einem Markt hat sich ein negatives X-Sequentials X5 Kursmuster ausgebildet.Es sind aufgrund dessen fallende Kurse zu erwarten.Regulär ergibt sich ein Einstieg beim Unterbieten der Basislinie.In der ersten Kursgrafik ist dieser Einstiegspunkt mit "1" gekennzeichnet.Da X-Sequentials Kursmuster eine hohe Trefferquote besitzen, ist es zweckmäßig, weitere Short-Einstiege in den Markt zu lokalisieren.Hierzu wird an einem markanten Tiefpunkt eine Analysegeometrie angebracht, indem jeweils sechs Kursbalken gezählt werden, wobei der dritte Kursbalken über den sechsten Kursbalken hinaus verlängert wird. Am sechsten Kursbalken wird eine vertikale Linie in Höhe des dritten Kursbalkens angebracht und das Tief des dritten Kursbalkens wird mit dem Endpunkt der vertikalen Linie verbunden. Es werden so lange sechs Kursbalken gezählt, bis der Markt unterhalb der entstandenen Liniengeometrie in Form von Treppenstufen notiert.Für ein Verkaufssignal wird abgewartet, dass der Markt Widerstand an einer horizontalen Linie der Analysegeometrie findet ("2").Eine Short-Position wird dann eröffnet, wenn der fünfte Kursbalken (bei den Rechtecken ist das die untere Begrenzung) unterboten wird. Der Stoppkurs ist an das Hoch des sechsten Kursbalkens zu setzen (an den Rechtecken ist das jeweils die obere Begrenzung).Die Short-Positionen sind bis zum Erreichen der (5XZ) Kurszielzone zu halten.Diese Kurszielzone ergibt sich durch das X-Sequentials Kursmuster.Sobald die obere Begrenzung der Kurszielzone erreicht wird, kann die Short-Position aufgelöst werden.Normalerweise ergibt sich der nächste Trade dadurch, dass vorher bekannt ist, dass die X-Sequentials "X" Marke erreicht wird.In diesem Fall wurde diese aber bereits früher erreicht.Für solche Fälle lässt sich diese Analysegeometrie in Abwärtsrichtung anbringen, um ein Handelssignal herleiten zu können.Dieses und die Einstiege sind im nächsten Chart zu sehen.Ein Long-Handelssignal ist erst zu lokalisieren, wenn eine Kurszielzone erreicht wurde. Ein Einstieg erfolgt wie im letzten Beispiel. Es ergibt sich ein Kaufsignal durch das Überbieten des fünften Kursbalkens einer Zählung von 1 bis 6 (in der Kursgrafik sind dieses die oberen Begrenzungen der Rechtecke). Der Stoppkurs ist einen Punkt unterhalb des Tiefs des sechsten Kursbalkens einer Serie zu setzen (bei den Rechtecken handelt es sich um die unteren Begrenzungen).Diese Vorgehensweise wird im X-Sequentials Trading Börsenbrief zur Generierung von Handelssignalen angewandt und beibehalten.Es kann auch für sich alleine genommen verwendet werden.Es ist ein zuverlässiges Handelssystem.Sollten Sie über kein eigenes Handelssystem verfügen, dann schließen Sie diese Lücke noch heute durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief von Devin Sage.Die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbrief realisierten in der letzten Handelswoche mit der in Teil 2 und 3 dieser E-Mail Serie vorgestellten Methodik nachfolgende Trading-Ergebnisse:DAX Index: +523 Punkte,EUR/USD: +156 Pips,Dow Jones Industrial Index: es wurde ein Gewinn von +629 Punkten gesichert,All Ordinaries Index: +69 Punkte.

