Teil 2: Möchten Sie im Trading erfolgreich sein?

Sehr geehrte Damen und Herren,



in meiner gestrigen E-Mail führte ich auf, dass für den Erfolg im Trading eine Methodik notwendig ist, die eine hohe Trefferquote garantiert.

In meiner heutigen E-Mail möchte ich Ihnen zeigen, wie der X-Sequentials Trading Börsenbrief vorgeht.

Im X-Sequentials Trading Börsenbrief kommt ausschließlich die X-Sequentials-Chartanalyse Methode zum Einsatz.

Das Verfahren ist bekannt durch das Buch "Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag.

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode erlaubt es, frühzeitig Wendepunkte in jedem Markt und auf jeder Zeitebene zu erkennen.

Es war unter anderem gegen Ende 2021 möglich, die große Abwärtsbewegung beim DAX Index im Vorfeld auszumachen.

Hierzu der erste Chart.

Chart 1:

Zu erkennen ist, dass sich bis zum 18.11.2021 ein negatives X-Sequentials Displaced X5 Kursmuster formierte und am 23.11.2023 das Short Signal ausgelöst wurde.

Diese Prognose ging mit einem Stoppkurs an Punkt 5X5 einher.

Sie finden die Originalprognose in meinem Blog "www.Technical-Trading-Profits.com" gegen Ende 2021. Im zweiten Chart sehen Sie die Erwartung dieser Kursprognose.

Die Kurszielzone indizierte einen Kursrückgang bis kurz unterhalb von 12000 Punkten.

Ein Tiefpunkt war laut dem Zeitziel ungefähr am 6.10.2022 zu erwarten.

Im Anschluss war mit einem Kursanstieg bis kurz oberhalb von 15430 Punkten zu rechnen.

Chart 2:

Die Besonderheit der X-Sequentials Chartanalyse ist, dass im Vorfeld bekannt ist, welche formative Ausprägung die erwartete Marktbewegung haben wird.

Es ist daher zum Zeitpunkt der Analyseerstellung bekannt, wie die ungefähre Form (oder ungefähre Ausprägung) der erwarteten Marktbewegung aussehen wird.

In diesem Fall war zu erwarten, dass die Abwärtsbewegung ähnlich aussehen wird, wie das Segment von "3X5" bis "4X5".

Dieses Marktbewegungssegment ist im nächsten Chart umkreist.

Die Marktbewegung ist von "1" bis "7" durchnummeriert.

Chart 3:

Die nächste Grafik zeigt, wie der DAX Index zur gekennzeichneten Marktbewegung tatsächlich eine Abwärtsbewegung gebildet hat, die in ihrer Form ähnlich der erwarteten Form aussah. Man nennt die im vorherigen Chart zu sehende Grundlage der Prognose "Basis". Diese ist in der nächsten Kursgrafik zum Vergleich reinkopiert worden. Auch ist zu sehen, wie der DAX Index die formulierte Kursprognose realisierte.

Chart 4:

Mit dem Tiefpunkt ging ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster einher.

Dieses Kursmuster indizierte im Herbst die Prognose steigender Kurse und einen Longeinstieg.

Das Kursziel lag mindestens bei 15430 Punkten.

Chart 5: