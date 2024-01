Technischer Blick auf ETHEREUM

In den letzten Tagen gab es eine Korrektur auf dem Kryptowährungsmarkt. Wenn wir Ethereum, die zweitbeliebteste digitale Währung, technisch betrachten, wurde ein wichtiges technisches Niveau durchbrochen. Für eine gewisse Zeit wurde der Aufwärtstrend auf dem Tageschart von einer 1:1-Struktur "gehalten". Jedes Mal, wenn die Geometrie getestet wurde, führte dies zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Doch kein Trend dauert ewig, und falls die aktuelle D1-Kerze auf dem aktuellen Niveau oder darunter schließt, könnten die Rückgänge eine schlechtere Wendung nehmen.

Gemäß der Overbalance-Methodik würde dies zu einer Aufhebung der Anordnung der größten Korrektur führen, was den Weg für eine Trendänderung oder zumindest eine größere Abwärtskorrektur öffnet. Wenn ein solches Szenario eintritt, sollten die Niveaus von $2310 und $2150 als Ziele für Verkäufer in Betracht gezogen werden. Diese werden aus den 50- und 100-Perioden-Durchschnittswerten (EMA - exponentieller Durchschnitt) abgeleitet.

Ethereum Tageschart Quelle: xStation5

Beim Wechsel zu einem niedrigeren Zeitintervall sehen wir, dass nach dem Ausbruch aus dem 1:1-geometrischen Muster die Rückgänge bei der Höhe der Unterstützungszone bei $2440 stoppten, die von den vorherigen Hochs stammt. Allerdings kehrte der Preis zur 1:1-Geometrie zurück und bewegte sich erneut nach unten. Wenn sich der Ausbruch von $2440 als nachhaltig erweist, könnten die Rückgänge an Dynamik gewinnen und sich in Richtung der Niveaus von $2310 und $2155 entwickeln, die aus dem Tageschart abgeleitet sind.

Ethereum H4 Chart - Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.