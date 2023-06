Olaf Scholz ist einer, über dessen Erinnerungslücken im sogenannten Cum-Ex-Skandal oft gespottet wird. Motto: Mittendrin, aber auf keinen Fall dabei. Aber auch mit dem Blick in die Zukunft hat der Bundeskanzler nur bedingt Glück. So ist es keine drei Monate her, dass er den Deutschen ein neues Wirtschaftswunder in Aussicht stellte. Auch wusste er genau, auf welch wundersame Weise dieses Wunder um die Ecke biegen werde: "Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen“, zitierten ihn die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Was nicht einmal drei Monate später tatsächlich um die Ecke bog, war eine Rezession. Sofort beeilte sich die wohlgesonnene Presse diese als kleine Delle oder „technische“ Rezession weg zu verniedlichen, der dann das grüne Wirtschaftswunder schon folgen werde. Nach seinen durchwachsenen Erfahrungen mit Vergangenheit und Zukunft bleibt für Scholz also nur noch jene Zeit, in der er sich immer seltener zeigt – die Gegenwart.