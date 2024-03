Technip Energies: Starke Geschäftszahlen bestätigen Investitionshintergrund

Weitere Suchergebnisse zu "Technip Energies":

wenn Sie sich die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 des Masterclass-Unternehmens Technip Energies anschauen, fällt es auf den ersten Blick schwer, anzunehmen, dass hier die Gewinner-Aktie von morgen gefunden sein soll. Immerhin fiel der Umsatz von 6,4 Mrd. Euro auf 6 Mrd. Euro zurück und der Gewinn je Aktie fiel entsprechend von 1,79 Euro je Aktie auf 1,63 Euro. Stammleser erinnern sich zugleich an mögliche Verstöße gegen die Russland-Sanktionen.

Sie können sich denken, dass bei Empfehlung der Aktie ohne vorherige Watchlist-Aufnahme dies bekannt war und es für Anleger wichtiger ist, nach vorne zu schauen als in den Rückspiegel. Dies gilt besonders für das Hochtechnologie-Unternehmen Technip Energies. Denn auch wenn es rückbetrachtet nicht herausragend lief, so ist der Ausblick doch einiges besser. So vergrößerte sich der Auftragsbestand um rund 3 Mrd. Euro, der Auftragseingang stieg von 3,8 Mrd. Euro auf 10 Mrd. Euro (+163%). Unter dem Strich soll der Gewinn zweistellig steigen.

Der Weg zur Klimaneutralität ist noch nicht weit fortgeschritten, nimmt jedoch zunehmend Kontur an. Technologie-Führer Technip wird davon profitieren und die Aktionäre gleich mit. Das Management kündigte mit Blick auf die positiven Geschäftsaussichten dann auch gleich einen Aktienrückkauf an und hob die Dividendenzahlung an. Die Aktionäre freut es: Auf Monatssicht steigt der Kurs um etwa 8,5%. Interessierte Leser können nachträglich mit Limit nah am aktuellen Kurs einsteigen.

FTI Consulting: Geschäfte laufen rund

Zu Beginn der Techaktien-Masterclass Ausgabe hatte das Team Ihnen von den unter dem Strich guten Ergebnissen des Masterclass-Unternehmens berichtet und FTI Consulting gehört ebenfalls zu denen, die zu überzeugen wussten. FTI konnte im Vorjahr den Umsatz um fast 20% steigern und lag mit 924,8 Mio. US-Dollar mehr als 11% über der Umsatzschätzung der Analysten. Auch beim Gewinn wurden die Erwartungen abermals geschlagen. Erzielt wurde im vierten Quartal ein Gewinn je Aktie in Höhe von 2,28 US-Dollar – erwartet hingegen nur 1,57 Dollar (45% über den Erwartungen!). Auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überzeugt der Gewinn: Im Schlussquartal 2022 lag der Gewinn bei lediglich 1,52 Dollar.

Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung auf die Ergebnisse, musste im weiteren Wochenverlauf einen Teil der Zugewinne jedoch wieder abgeben. Das Team des Techaktien-Masterclass Börsendienstes sieht unverändert keinen Handlungsbedarf und bleibt bei neuem Kursziel 255 US-Dollar investiert. Die Kaufempfehlung für noch nicht investierte Leser bleibt bestehen.

