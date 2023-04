Tech is back - again!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Während der aktuellen Berichtssaison blickt man in den USA ein wenig ängstlich auf den Bankensektor. Doch zeitgleich feiert die amerikanische Technologie-Branche ein eindrucksvolles Comeback.

Eine Reihe von Tech-Schlachtschiffen konnten zuletzt wieder einmal hohe Milliarden-Gewinne einfahren. Allen voran sollen hier Microsoft und Google-Mutter Alphabet genannt werden, die beide ihre imposanten Zahlen am Dienstag präsentierten. Die Börse reagierte im Fall von Microsoft entsprechend positiv. Dem kleinen Absacker vom Vortag folgte als Reaktion auf die Veröffentlichung ein satter Preissprung von +7 %. Die Kurse beider Konzerne stiegen im Übrigen seit März um ca. 20 %.

Wunder oder Teufelszeug?

Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich die zwei Tech-Giganten schon seit einiger Zeit überproportional dem Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ (KI) zuwenden und dafür einen Großteil der Firmengewinne investieren. Microsoft macht dabei keinen Hehl daraus, dass man im Wettbewerb bei KI eine Führungsrolle einnehmen möchte. Nicht ganz so kämpferisch gibt sich Google und stellte seinen Nutzern vor allem eine optimierte Websuche in Aussicht. Doch eines ist klar, das Thema KI wird einer der nächsten großen Supertrends werden und ist bei den Big Playern bereits angekommen.

Schlauer als der Mensch

Neben KI sieht Thomas Schuster (Th96tr) zudem das autonome Fahren als einen der künftigen Megatrends. In seinem wikifolio Artificial Intelligence sollen vor allem Unternehmen aufgenommen werden, die in diesen Bereichen marktführend sind oder von einer Markteinführung profitieren würden. Sie sollten zudem international agieren. Als Entscheidungshilfe nutzt Schuster eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse. Parallel nutzt er einen regelmäßigen Nachrichtenflow, um wichtige Informationen über Unternehmen und Technologieentwicklungen zu erhalten. Die Haltedauer seiner Investments ist überwiegend mittel- bis langfristig ausgelegt. Aktuell ist Schuster quasi vollinvestiert und hält 22 Einzelaktien. Die fünf größten Positionen – das Who Is Who der Tech-Branche – machen mehr als die Hälfte seines Kapitals aus: Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Meta Platforms. Die Gesamtrendite von +88 % seit Oktober 2017 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von sehr guten +12,0 %. Damit lässt Schuster sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager weit hinter sich.

Zukunft ohne Timing

Auch wenn Bernhard Derix (MasterBuy) es etwas allgemeiner hält, indem er sich auf Marktführer für Zukunftstechnologien fokussiert, wird auch er fast zwangsläufig mit dem Thema KI in Berührung kommen. Mit seinem wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien möchte er weniger traden und in zukunftsträchtige Unternehmen investieren. Ihm ist dabei nicht das Timing wichtig, sondern vielmehr die Qualität und die Perspektiven seiner Investments. So gibt Derix auch unumwunden zu, dass er den Gesamtmarkt nicht einschätzen könne. Eigentlich möchte er immer möglichst vollständig investiert sein. Im Moment hält er gerade einmal 5,4 % Cash. Sein wikifolio beinhaltet 35 Einzelaktien, und auch hier sind die fünf größten Positionen alte Bekannte: Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft und Adobe. Auch wenn Derix in der Beschreibung seines Ansatzes wenig Konkretes verrät, ist es vor allem seine persönliche Einschätzung, die zu den Investments führt. Dass diese Einschätzung ziemlich gut ist, zeigt sein bisheriger Erfolg: Seit dem Start des wikifolios im September 2014 konnte er ein Plus von +252 % erwirtschaften, was einer außergewöhnlich starken jährlichen Durchschnittsperformance von +15,6 % entspricht.

„Internet ist nur ein Hype“

Eine gewisse Technologieaffinität scheint auch Marius Rimmelin (audiophile) zu besitzen, da sämtliche seiner Positionen einen entsprechenden Hintergrund aufweisen. In seinem wikifolio Internet der Dinge | Technologie geht er noch einen Schritt weiter und konzentriert sich hauptsächlich auf den Teilbereich „Internet der Dinge“ (IoT) – ein Feld, dem man schon lange nicht mehr unterstellt, nur ein Hype zu sein, wie seinerzeit dem Internet insgesamt. Sein vorgegebenes Ziel ist, mittel- bis langfristig von den erwarteten Wertsteigerungen der Unternehmen in diesem Bereich zu profitieren. Die Titel sollen auf Basis der fundamentalen Analyse ausgesucht werden. Neben internationalen Aktien können auch ETFs beigemischt werden. Aktuelle Nachrichten zu den Unternehmen verfolgt er, wie er selbstkritisch anmerkt, eher nur sporadisch. Rimmelin ist aktuell vollinvestiert. Sein wikifolio enthält eine überschaubare Anzahl von zehn Einzelaktien und zwei Tech-ETFs. Microsoft, NXP Semiconductors, Nvidia (mit einer Performance von +1.795 %) und Infineon sind dabei die größten Positionen. Seit der Auflage im Januar 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +129 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von sehr erfreulichen +12,1 %.

Was kommt?

In den USA beginnt die Berichtswoche am Montag mit den Zahlen zu den Geschäftsbedingungen im verarbeitenden Gewerbe (ISM). Am Dienstag veröffentlicht Destatis die Jahreswerte der Einzelhandelsumsätze in Deutschland, während in Großbritannien der Indikator für die wirtschaftliche Lage des Produktionssektors bekanntgegeben wird. Für die Eurozone werden der Verbraucherpreisindex und eine Umfrage zu Bankkrediten veröffentlicht. Alle Augen werden am Mittwoch auf die USA gerichtet sein, wo nicht nur die Zinsentscheidung der Fed erfolgt, sondern auch die Zahl der Erwerbstätigen bekanntgegeben wird. Einen Tag später folgt die EZB mit ihrer Zinssatzentscheidung. Die Berichtswoche schließt am Freitag mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze für die Eurostaaten.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.