Tech-Aktie mit stabilem Aufwärtstrend und einstelligem KGV

Aktien von Technologiefirmen haben eine schwere Phase hinter sich. Die deutlich gestiegenen Zinsen waren Gift für die zuvor zum Teil recht hoch bewerteten Titel. Entsprechend heftig fielen bisweilen die Kursrückgänge aus. Eine der wenigen sehr positiven Ausnahmen ist die Aktie von Super Micro Computer.

Der Hersteller von Computern für Rechenzentren konnte seinen Kurs um über 80 Prozent steigern und damit den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre eindrucksvoll fortsetzen. Flankiert wurde die Rally von starken Quartalszahlen sowie einer gleich mehrfach angehoben Jahresprognose. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr lagen zudem klar über den Konsensschätzungen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass Firmenchef Charles Liang angeblich erst dann ein nennenswertes Gehalt bekommen soll, wenn die Aktie bei 120 US-Dollar steht. Trotz der starken Performance liegen die Notierungen aktuell „nur“ bei rund 80 Dollar. Das weckt Fantasien, wohl auch bei den Tradern. Auf wikifolio.com war Super Micro Computer in den vergangenen sieben Tagen mit 126 Trades und 107 Käufen (85 Prozent) jedenfalls eine der am meisten gehandelten US-Aktien auf wikifolio.com.

Künstliche Intelligenz, 5G und die Cloud

wikifolio Trader Vladimir Geist (RiskControl) ist seit Anfang des laufenden Jahres bei der Aktie engagiert. In seinem wikifolio Roboter & Künstliche Intelligenz setzt er auf Aktien von Unternehmen, die im Bereich von Robotik und Künstliche Intelligenz aktiv sind. Er ist der Überzeugung, dass diese zwei Themen „die sechste Kondratieff-Welle auslösen, deren Ausmaß größer sein könnte als die Internetwelle“. Gegenüber dem Startwert im Mai 2016 hat sich das Musterdepot etwas mehr als verdoppelt. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von knapp 12 Prozent. Der Maximalverlust liegt dank einer flexiblen Steuerung der Cashquote (aktuell: 50 Prozent) bei nur 27,5 Prozent.

Super Micro Computer ist mit sieben Prozent Depotanteil aktuell die viertgrößte Position. Die Begründung für den Einstieg passt zur Handelsidee: „Super Micro ist ein führender Hardware-Hersteller, der Server und Speichergestelle für Rechenintensivaufgaben bereitstellt. Das Unternehmen hat in seinem jüngsten Ergebnisbericht starke finanzielle Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 79 Prozent und der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 490 Prozent. Super Micro ist gut positioniert, um von dem Wachstum in vielen Branchen zu profitieren, von der Künstlichen Intelligenz bis hin zu 5G und der Cloud.“

Wandlung vom reinen Hardware- zum Komplettanbieter

Die Vermögensverwalter von SIGAVEST hatten die Aktie schon Mitte November in ihr wikifolio VV Aktien flexibel aufgenommen. Dabei beriefen sich die Strategen auf die „hervorragenden Quartalszahlen“, die deutliche Anhebung der Jahresziele sowie die ihrer Ansicht nach attraktive Bewertung: „Ein KGV von knapp über 10 für 2023 ist sehr günstig für einen stark wachsenden Anbieter in diesem Segment. Vorausschauend hat Super Micro Computer angefangen, sich vor drei Jahren komplett aus China als Produktionsstandort zurückzuziehen und Kapazitäten in Taiwan und den USA aufzubauen. Bidens Gesetzesvorstoß vom Oktober dieses Jahres, die Chipindustrie wieder ins eigene Land zu holen, dürfte das Management darin bestätigen. Kursziele liegen bei 110 US-Dollar und darüber. Langfristig sehr spannend.“ Zu Jahresbeginn folgte nun ein Update, das ebenfalls sehr optimistisch klingt: „Super Micro Computer bleibt für 2023 auf Kurs und sollte als einer der wenigen Tech-Aktien neue Allzeithochs erklimmen. Die Bewertung sinkt auf ein KGV von 8, was für ein Tech-Unternehmen mit Wachstumsraten von über 40 Prozent günstig ist. Die Story steigender Margen durch die Wandlung vom reinen Hardware- zum Komplettanbieter ist voll intakt.“

Das im November 2013 eröffnete wikifolio liegt nach einer schwächeren 12-Monatsbilanz (minus 20 Prozent) insgesamt noch mit 111 Prozent im Plus. Daraus errechnet sich eine durchschnittliche Jahresrendite von gut acht Prozent.

