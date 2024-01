Teamviewer: Partnerschaft mit SAP scheint sich auszuzahlen

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

AKTIE IM FOKUS: Teamviewer

WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900 / Kürzel: TMV

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier ist in den letzten 10 Monaten übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Ab wann stellt sich für die Aktie wieder Kursphantasie ein?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 13,55 EUR

Marktkapitalisierung 2,25 Mrd. EUR

Umsatz 2022 565,9 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 9,54 %

KGV 2023* 11,6 %

4 Wochen Performance - 4,61 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 0,0 %

* Prognose

Das Unternehmen hat Anfang Dezember verkündet, dass es ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Mio. EUR umsetzen wird. Das Programm folgt einem Programm das am 30.11.2023 erfolgreich abgeschlossen wurde. Das neue Programm soll zeitnah starten und im Jahr 2024 vollständig abgeschlossen sein.

Im 3. Quartal 2023 hat das Unternehmen erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum ausweisen können. Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 8 Prozent, das bereinigte EBITA stieg um 19 Prozent auf 70,3 Mio. EUR. Der Umsatz belief sich im 3. Quartal auf 158,1 Mio. EUR, Teamviewer hat den Umsatz in ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraums des Vorjahres um 12 Prozent auf 463,6 Mio. EUR steigern können. Der Cashflow stieg in den ersten neun Monaten auf 166 Mio. EUR, was ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmacht.

Insgesamt scheint sich die Partnerschaft mit SAP auszuzahlen. Die Enterprise-Connectivity-Software Tensor hat den Zertifizierungsprozess bei SAP durchlaufen, und rundet die Frontline-Lösungen ab, die bereits im SAP-Ökosystem gelistet sind.

Die Aktie konnte sich seit Anfang 2023 bis Mitte 2023 auf ein Jahreshoch bei 17,71 EUR schieben. Seitdem das Jahreshoch formatiert wurde ging es sukzessive abwärts. Seit November befindet sich das Wertpapier in einer engen Seitwärtsbox. Versuche diese Box nach oben zu verlassen sind immer wieder gescheitert. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, konnten sich jeweils an der 13 EUR Marke stabilisieren, wie im Tageschart auch gut erkennbar.

Die Erholungsbemühungen des Anteilsscheins sind in den letzten Handelswochen immer wieder von der 50-Tage-Linie (aktuell bei 13,71 EUR) / 20-Tage-Linie (aktuell bei 13,65 EUR) eingeschränkt und behindert worden. Es ist gut erkennbar, dass die Aktie mehrmals an diese beiden Linien gelaufen ist, dort aber immer wieder abgewiesen worden ist. In dieser Handelswoche wurden die beiden Linien erneut angelaufen. Ob der aktuelle Angriff zum Erfolg führt, bleibt abzuwarten. In unseren Augen verspricht ein dynamischer Anlauf die besten Erfolgsaussichten. Diese Dynamik hat in den letzten Handelswochen allerdings zu wünschen gelassen.

Somit gilt: kann sich die Aktie per Tagesschluss über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie scheiben und darüber festsetzen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 14,99 EUR) geht. Ob sich diese Bewegung über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie bis an die 200-Tage-Linie aber in den kommenden Handelswochen einstellt bleibt abzuwarten. Ein Überwinden der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie wäre unserer Meinung schon ein Erfolg, insbesondere dann, wenn es die Aktie es schafft, sich über diesen beiden Linien zu etablieren.

Gelingt auf der anderen Seite der Move über diese beiden Durchschnittslinien nicht, so könnte es wieder in den Bereich der 13 EUR gehen. Sollte dieses Level aufgegeben werden, so könnte es weiter in Richtung der 11,60 EUR bzw. der 10,10 EUR gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat aktuell die Aufgabe per Tagesschluss über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie zu laufen und sich nachfolgend darüber festzusetzen. Sollte diese Bewegung gelingen, so besteht wieder etwas Kursphantasie auf der Oberseite. Solange das Wertpapier aber unter diesen beiden Linien notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier Mitte November mit einem GAP down unter die 14 EUR Marke zurückgesetzt hat. Die Kursmuster seit dem Rücksetzer sind maximal als Konsolidierung zu interpretieren.

Die Aktie hat es zwar geschafft, wieder über die SMA20 (aktuell bei 13,36 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 13,56 EUR) zu laufen, muss sich jetzt aber verbindlich über der SMA50 festsetzen. Sollte das gelingen, so besteht die Perspektive die SMA200 (aktuell bei 13,95 EUR) zu erreichen. Der Anteilsschein hat es in den letzten Handelswochen des Öfteren geschafft, über diese Linien zu laufen, die Kraft für einen größeren Move hat aber immer gefehlt. Sollte es dem Wertpapier aber gelingen, sich über der SMA200 zu etablieren und geht es nachfolgend auch zügig aufwärts, so könnte zunächst das GAP geschlossen werden. Kommt es im Bereich dieses Levels zu keinen Rücksetzern, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 15,30/15,50 EUR gehen.

Verkümmert die aktuelle Bewegung hingegen wieder und wird die Aktie wieder unter die SMA20 zurückgeschoben, so könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie wieder über der SMA50 festsetzen, so besteht die Perspektive die SMA200 anzulaufen. Sollte es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20 gehen, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die zunächst in den Bereich der 13 EUR gehen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

13,65

13,71

13,95

14,79

14,99

16,22

Unterstützungen

13,56

13,44

13,36

13,33

12,72

7,22

6,95

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.