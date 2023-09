TeamViewer gelingt Ausstieg aus Trikot-Sponsoring

Während der Corona-Pandemie war TeamViewer als Spezialist für Fernwartungssoftware einer der ganz großen Highflyer an den Aktienmärkten. Was im Anschluss folgte, war ein mindestens ebenso rasanter Abverkauf mit Kursverlusten von mehr als 85 Prozent. Ein großer Belastungsfaktor für das Unternehmen fällt nun aber weg. Ist die Aktie damit wieder kaufenswert?

Vor 2,5 Jahren hat der schwäbische Softwareanbieter den im Nachgang von Investoren als zu kostspielig kritisierten Fünfjahresvertrags als Haupttrikotsponsor von Manchester United unterschrieben. Die daraus resultierenden Kosten hatten zuletzt die Profitabilität belastet. Damit ist demnächst nun Schluss. Zumindest teilweise. Denn ab der kommenden Saison (2024/25) wird auf den Trikots des englischen Fußballclubs nicht mehr „TeamViewer“ stehen, sondern „Snapdragon“. Dabei handelt es sich um eine Marke des US-Technologieunternehmens Qualcomm, das für diese Werbung angeblich rund 70 Mio. Euro pro Jahr bezahlen soll. Bei TeamViewer sollen es 55 Mio. Euro gewesen sein. Davon fällt der Großteil jetzt weg, weil für die restliche Vertragslaufzeit nur noch Werbung auf digitalen Kanälen sowie im Stadion geschaltet wird. Zudem kann TeamViewer seine Kunden und Partner zu Veranstaltungen einladen sowie ihre Technologie demonstrieren.

Die Meldung sorgte bei der im MDAX notierten Aktie für leichte Kursaufschläge und bei den wikifolio-Tradern für erhöhte Aktivität. Mit 55 Trades war TeamViewer in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten MDAX-Aktien auf wikifolio.com. Dabei überwogen allerdings, wie auch in den Wochen zuvor, die Verkäufe, wie das aktuelle Trading-Sentiment der Aktie belegt:

Trading-Sentiment

Der eine Charttechniker verkauft…

Christoph Klar (SystematiCK) hat bei seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland bereits am Freitag Teile der vor knapp zwei Monaten eröffneten TeamViewer-Position verkauft und dabei Gewinne von gut 4 Prozent realisieren können. Der Trader steht bei der Aktie seit Mitte August auf der Verkäuferseite, ist aber trotzdem noch mit 3,5 Prozent des Portfolio-Kapitals investiert. Damit ist TeamViewer einer von insgesamt nur sechs Depotwerten, denen ein Cashbestand von fast 80 Prozent gegenübersteht. Fundamentale Kennzahlen und Nachrichten sind bei der hier angewendeten Strategie nachrangig. Stattdessen sucht der stark charttechnisch geprägte Trader bei klar definierten Regeln nach trendstarken deutschen Aktien mit attraktiven Einstiegs- und Zukaufsetups sowie einem guten CRV. Bei TeamViewer zum Beispiel dürfte im Juli der Ausbruch über eine technische Widerstandszone ausschlaggebend für den Einstieg gewesen sein. Das seit Anfang 2017 bestehende wikifolio hat bislang eine Performance von 88 Prozent sowie einen maximalen Verlust von lediglich 10 Prozent vorzuweisen. Das beschert dem Trader einen guten 16. Platz in der wikifolio-Rangliste.

…der andere Charttechniker greift zu

Noch keinen ganz so langen Track-Record hat das wikifolio FUCHS Chart der Woche aufzuweisen, weil es erst zu Jahresbeginn eröffnet wurde. Von dem starken Jahresauftakt an den Aktienmärkten konnte der verantwortliche Chefradakteur des renommierten Börsenbriefes, Stefan Ziermann (FUCHSKapital), dadurch auch noch nicht in vollem Umfang profitieren. Die bisherige Bilanz (+2 Prozent bei einem max. Drawdown von ebenfalls 2 Prozent) ist bislang wenig aussagekräftig. Den Börsenbrief und die in diesem wikifolio abgedeckte Strategie gibt es aber schon viele Jahre. Konkret sucht der Trader hier nach aussichtsreichen Chartformationen wie Unterstützungen, Ausbrüche oder Trendfolge-Signalen, die klare Trading-Opportunitäten zeigen und ein potenziell gutes Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Durch vorab definierte Kursziele und Stopp-Kurse sind die beiden möglichen Zielmarken fixiert, wobei der Trader erwartet, dass die Trades ca. binnen drei Monaten abgeschlossen sind.

Bei TeamViewer ist gestern nun per Stop-Limit-Kauf eine Position eröffnet worden. „Die Aktie hat die Trendwende geschafft und inzwischen wieder einen Aufwärtstrend etabliert. Momentan läuft der Aktienkurs an das untere Ende des Aufwärtstrends zurück. Wir versuchen hier den Aufbau einer Position mit engem Stopp-Kurs. Das Chance-Risiko-Verhältnis für den Trade ist gut“, heißt es in dem dazugehörigen Kommentar. Welcher Trader wird am Ende wohl Recht behalten?

