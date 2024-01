TeamViewer: Kurs erholt sich nach Bodenbildung!

Der Verkauf von TeamViewer-Aktien seitens des Finanzinvestors Permira an institutionelle Investoren lastete schwer auf dem Aktienkurs des schwäbischen Softwareunternehmens. Dabei trennte sich Permira von knapp einem Drittel seines verbliebenen Aktienpakets, was rund 13 Millionen Aktien entspricht. Der Preis von jeweils 13,90 Euro kommt einem Abschlag von 7,5 Prozent auf den Schlusskurs von Montag, den 20. November 2023 gleich. Mit dem Verkauf hat der Finanzinvestor insgesamt etwa 181 Millionen Euro eingenommen. Die schlechte Stimmung der Marktteilnehmer wurde erst nach dem am 7. Dezember veröffentlichten Aktienrückkaufsprogramm von bis zu 150 Millionen Euro aufgehellt. Der Rückkauf sollte im laufenden Jahr 2024 erfolgen und den Aktienkurs unterstützen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von TeamViewer ist aktuell mit 14,075 Euro weit vom Höchststand bei 54,86 Euro vom 9. Juli 2020 entfernt. Der Hauptanteil am Kursverlust war im Jahr 2021 zu verzeichnen. Das All Time Low bei 7,67 Euro wurde dann am 3. Oktober 2022 markiert. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von 86 Prozent. Mittlerweile ist der Kurs wieder um 84 Prozent auf aktuell 14,075 Euro gestiegen. Seit dem 8. Februar 2023 verharrt der Kursverlauf in einer übergeordneten Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 12,72 Euro und dem Widerstand bei 17,29 Euro eingefasst wird. Seit Ende August 23 ist die Kursdynamik als schwach zu charakterisieren, wobei eine Annäherung an die Unterstützung bei 12,72 Euro stattgefunden hat. Nachdem die Unterstützung gehalten hat, ist ein weiterer Kursanstieg zum Widerstand bei 16,17 Euro im Bereich des Möglichen. Aktuell ist ein Teil des Gaps vom Dienstag, dem 21 November 2023, wieder geschlossen. Nachdem der Kurs aktuell im unteren Bereich der Seitwärtsrange notiert, könnte er sich - angeschoben vom Rückkaufprogramm - bis zum Widerstand bei 16,17 Euro entwickeln.

TeamViewer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

14,985 // 16,165 Euro

Unterstützungen:

12,720 // 11,605 Euro



Nach dem Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange konnte sich der Kurs aber nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs erholen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS9YU5) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der TeamViewer-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,15 profitieren. Das Ziel sei bei 16,58 Euro angenommen (0,87 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 43 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 12,60 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JS9YU5

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,62 - 0,65 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

7,99 Euro

Basiswert:

TeamViewer AG

KO-Schwelle:

7,99 Euro

akt. Kurs Basiswert:

14,08 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,87 Euro

Hebel:

2,15

Kurschance:

+ 34 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.